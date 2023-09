Novak Djokovic wint op US Open zijn 24ste grandslamtitel

Novak Djokovic na zijn overwinning Beeld AP

Djokovic heeft nu dus 24 grand slams achter zijn naam staan. Hij was voor de vierde keer de sterkste in New York. Tien keer won hij de Australian Open, drie keer Roland Garros en zeven keer Wimbledon.

Djokovic heeft nu twee grand slams meer dan Rafael Nadal, die liefst veertien van zijn 22 grote titels won op het gravel in Parijs. Het is nog sterk de vraag of de 37-jarige Nadal nog op hoog niveau kan terugkeren, nu hij de laatste jaren geplaagd wordt door blessures. De vorig jaar gestopte Roger Federer kwam tot twintig grand slams, waarvan acht op Wimbledon.

Djokovic slaagde er nog niet in om alle vier de grand slams in een kalenderjaar te winnen. Net als in 2021 kwam hij tot drie. Destijds verloor hij in de finale van de US Open met drie keer 6-4 van Medvedev, een pijnlijke nederlaag waarvoor hij zich nu dus wist te revancheren in Arthur Ashe Stadium in Queens, New York. Dit jaar begon Djokovic uitstekend met zijn zeges in Melbourne en Parijs, maar in een zinderende finale op Wimbledon verloor hij na vier uur en 42 minuten in vijf sets van Carlos Alcaraz.

Op de US Open werd opnieuw gerekend op een ontmoeting in de finale tussen de 36-jarige Serviër en 20-jarige Spanjaard, maar de jonge nummer 1 van de wereldranglijst verloor vrijdag verrassend in vier sets van Medvedev.

