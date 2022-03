Novak Djokovic trekt zich toch terug van toernooi van Indian Wells

Novak Djokovic. Beeld EPA

In beginsel heeft Djokovic, tegenwoordig de nummer 2 van de wereld, een vaccinatie tegen het coronavirus nodig om de Verenigde Staten binnen te komen. Eerder miste hij al de Australian Open, omdat hij zich niet wilde laten inenten.

Hoewel hij graag had willen spelen in Indian Wells, had Djokovic al laten doorschemeren dat hij betwijfelde of hij het land in zou mogen. Inmiddels is duidelijk dat de Amerikaanse gezondheidsdienst hem daarvoor geen toestemming geeft. Eerder stond Djokovic nog op de lijst voor de loting, net als de Nederlands Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor.

De 34-jarige Djokovic is vijfvoudig kampioen in Indian Wells. De Serviër is inmiddels zijn eerste plaats op de wereldranglijst kwijtgeraakt aan de Rus Daniil Medvedev.

Novak Djokovic is on the tournament entry list, and therefore is placed into the draw today. We are currently in communication with his team; however, it has not been determined if he will participate in the event by getting CDC approval to enter the country.#IndianWells — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) 8 maart 2022

Gemiste Australian open

Eerder dit jaar deed Djokovic een vergeefse poging om mee te doen aan de Australian Open. De twintigvoudig grandslamwinnaar kreeg in eerste instantie een medische vrijstelling, maar na aankomst werd zijn visum ingetrokken en moest hij het land verlaten. Aan Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het jaar, mag hij dit voorjaar wel deelnemen. In Frankrijk wordt namelijk volgende week de vaccinatiepas afgeschaft.

Griekspoor treft Querrey, Van de Zandschulp tegen qualifier

Tallon Griekspoor speelt in de eerste ronde van Indian Wells tegen de Amerikaan Sam Querrey (34), tegenwoordig de nummer 114 van de wereld. De voormalig nummer 11 op de mondiale ranglijst is met een wildcard toegelaten aan het eerste masterstoernooi van het jaar.

Voor de 25-jarige Griekspoor wordt het zijn debuut op Indian Wells . De huidige mondiale nummer 54 kwam vorig jaar met zijn lagere ranking niet in aanmerking voor de grootste toernooien na de grand slams.

Tallon Griekspoor Beeld ANP

Botic van de Zandschulp, de nummer 47 op de wereldranglijst, neemt het in de openingsronde op tegen een qualifier. Van de Zandschulp (26) nam vorig jaar al deel aan Indian Wells. Hij verloor toen in de eerste ronde in drie sets van de Amerikaan Marcos Giron.

Eerste geplaatste Krejcikova meldt zich af

Barbora Krejcikova, de nummer 2 van de wereld, heeft zich afgemeld voor Indian Wells. De 26-jarige Tsjechische zou na de eerdere afzegging van Ashleigh Barty als eerste geplaatst zijn. Ze ondervindt hinder van een armblessure.

Indian Wells begint woensdag voor de vrouwen. Arantxa Rus neemt het dan in de eerste ronde op tegen de Amerikaanse wildcardspeelster Katie Volynets.