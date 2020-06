Novak Djokovic positief getest op coronavirus na eigen tennistoernooi

Novak Djokovic. Beeld REUTERS

Eerder werd al bekend dat Grigor Dimitrov, Borna Coric en Viktor Troicki het virus hebben.

Djokovic geeft in een statement aan geen enkele symptomen te hebben. “Mijn resultaat is positief. Net als dat van mijn vrouw Jelena. De kinderen zijn negatief getest,” aldus Djokovic.

De Serviër organiseerde in de afgelopen maand de Adria Tour, een tennistoernooi met meerdere wereldtoppers, maar er waren vrijwel geen hygiënevoorschriften. Er zaten veel mensen op de tribunes, er waren geen mondkapjes en er werd al helemaal geen afstand gehouden.

“Alles wat we hebben gedaan in de afgelopen maand, kwam uit een goed hart, met oprechte bedoelingen,” vertelt Djokovic. “Ons toernooi was bedoeld om te verenigen en solidariteit uit te stralen. We organiseerden het toernooi op het moment dat het virus verzwakt was en dachten dat aan alle voorwaarden was voldaan. Helaas was het virus er nog steeds en dit is een nieuwe realiteit. Het spijt me heel erg dat mensen besmet zijn geraakt. Ik hoop dat iedereen er goed bovenop komt. Ik zal de komende veertien dagen in isolatie blijven.”

Saillant is dat Djokovic zich in een eerder stadium uitsprak tegen een vaccinatie voor het coronavirus. “Persoonlijk ben ik tegen vaccinatie en ik zou niet door iemand gedwongen willen worden om een ​​vaccin te nemen om te kunnen reizen,” zei hij destijds in een Facebookchat met Servische medesporters.