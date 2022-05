Noussair Mazraoui bevestigt: ik verhuis van Ajax naar Bayern München

Noussair Mazraoui Beeld ANP / ANP

Mazraoui (24) weigerde zijn aflopende verbintenis bij Ajax te verlengen en stapt transfervrij over. Hij stond ook in de belangstelling van onder meer FC Barcelona.

Trainer Erik ten Hag wisselde de rechtsback kort na rust bij een stand van 3-0. Hij gaf Mazraoui daarmee een publiekswissel in de volle Johan Cruijff ArenA. De verdediger uit Leiderdorp doorliep de jeugdopleiding van Ajax en was de afgelopen jaren een vaste waarde in de hoofdmacht.

Het Duitse medium Kicker meldt dat de rechtsback een contract tekent tot de zomer van 2026. De verdediger gaat volgens het tijdschrift naar verluidt 8 miljoen euro per jaar verdienen. Bij Bayern zal Mazraoui de concurrentiestrijd aan moeten gaan met Benjamin Pavard.

Blij

Technisch directeur Hasan Salihamidzic van Bayern München verheugt zich op de komst van Noussair Mazraoui. “We zijn heel blij dat hij voor ons heeft gekozen,” zo zei hij over de 24-jarige Ajacied. “Er moeten nog een paar dingen worden afgehandeld en dan is de overgang officieel. Dat zal snel gebeuren. Noussair is een speler die ons elftal sterker gaat maken.”

Een type als Mazraoui is moeilijk te krijgen, vervolgt Salihamidzic. “Veel grote clubs in Europa zijn op zoek naar een aanvallend ingestelde rechterverdediger. Mazraoui heeft zich de afgelopen jaren heel goed ontwikkeld in deze rol. Ik ben echt opgelucht dat we een akkoord met hem hebben bereikt.”