Nou daar zat je dan, Peter Bosz

Een 6 voor Peter Bosz

Natuurlijk: nee zeggen tegen een talkshow is een optie en twee keer ja zeggen kan ook. Het is de vraag of het helpt bij een openbare sollicitatie als Afellay een paar keer ‘belachelijk’ roept omdat Ajax ‘niet heeft gebeld’. Ik kan het lachje van Van der Sar uittekenen. Aan de andere kant wist je dat ze aan die talkshowtafels geen idee hadden van je positie in de Ligue 1 na afloop van het seizoen ’21-’22. (Je werd achtste, met de tweede begroting van het land.) Van spelers als Dembélé, Paquetá, Guimaraes, Cherki en Aouar hadden ze nauwelijks gehoord, dus je liep geen risico dat het woord ‘onderpresteren’ zou vallen. Nou, daar zat je dan. Nee, Ajax had niet gebeld en ja, je zou zeker gaan praten. Later keek je die programma’s terug en dacht: ik zat daar mooi voor lul.

