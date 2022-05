Nordin Wooter kampioen met RKAVIC

Beeld ANP XTRA

Amateurvoetbal

Het was dit weekeinde feest voor Nordin Wooter. Het door de oud-Ajacied getrainde RKAVIC werd door een 6-0 overwinning op Germaan/De Eland kampioen in de zaterdag vierde klasse D en speelt daardoor volgend seizoen in de zaterdag derde klasse. RKAVIC behaalde de titel met overtuigende cijfers, want de ploeg van Wooter maakte in 23 wedstrijden liefst 120 doelpunten.

Na 22 jaar weer een titel voor De Volewijckers

De Volewijckers is door een 3-2 overwinning op WSV 1930 kampioen geworden in de zaterdag vierde klasse B. Het betekent voor de roemruchte club uit Amsterdam-Noord, die in 1944 kampioen van Nederland werd, de eerste titel sinds 22 jaar. Damiro Spier, Issam el Bakkali en Mohammed Arbioui maakten tegen WSV 1930 de doelpunten voor De Volewijckers, dat de kampioenswedstrijd in Wormer met tien spelers eindigde. Aanvaller Tarik Karim kreeg na een opstootje een rode kaart.

OFC heeft koppositie zondag derde divisie terug

OFC heeft na anderhalve maand de koppositie weer terug in de zondag derde divisie. De club uit Oostzaan won door doelpunten van Joël Donalds en Rano Burger met 2-0 bij EVV en zag de oude koploper Gemert met 3-2 verliezen van Hoogland. Het is ongekend spannend in de zondag derde divisie. OFC heeft met drie wedstrijden te gaan een punt meer dan Gemert en drie punten meer dan nummer drie ADO’20.

AFC geeft 3-0 voorsprong weg tegen ASWH

Voor AFC gaat het seizoen in de tweede divisie als een nachtkaars uit. De ploeg van coach Uli Landvreugd staat na het 3-3 gelijkspel tegen hekkensluiter ASWH op een teleurstellende zevende plaats. Voor AFC leek er in Hendrik-Ido-Ambracht in eerste instantie niets aan de hand. Door doelpunten van Guus van Weerdenburg, Raily Ignacio en Dalian Maatsen stonden de Amsterdammers na 34 minuten met 3-0 voor. ASWH knokte zich echter terug in het duel en AFC kwam uiteindelijk met een 3-3 gelijkspel nog goed weg.

Handbal

De handbalsters van VOC zijn de landstitel kwijt aan Venlo. Het team van coach Rachel de Haze verloor ook de tweede wedstrijd in de finale van de play-offs van de Limburgse club. Het werd na een 16-16 ruststand 34-28 voor Venlo, dat voor het eerst in de geschiedenis landskampioen is geworden. Daarmee komt een einde aan de hegemonie van VOC in de vrouweneredivisie. De club uit Amsterdam-Noord werd tussen 2017 en 2019 drie keer kampioen. In 2020 en 2021 werd de competitie, vanwege corona, niet afgemaakt. In die laatste twee seizoenen stond VOC op het moment van het stoppen van de competitie bovenaan.

Zaalvoetbal

ASV Lebo heeft zich geplaatst voor de halve finales van de play-offs om de landstitel. De ploeg won de tweede wedstrijd in de kwartfinale in sporthal Calvijn in Osdorp tegen FCK Hommel, na een 1-0 achterstand bij rust, met 3-1. Het eerste duel in Den Bosch hadden de Amsterdammers met 6-3 gewonnen. Lebo, dat voor het laatst in 2016 landskampioen werd, speelt in de halve finale een best-of-three-serie tegen FC Eindhoven. De eerste wedstrijd is vrijdagavond in Eindhoven.