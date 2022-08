Nooit meer lege stoeltjes in uitverkochte Arena? Ajaxkaarten mogen voortaan worden doorverkocht

Voor de wedstrijd tegen FC Groningen werden 3000 kaarten doorverkocht. Beeld Pro Shots / Toon Dompeling

Dit zegt commercieel directeur van Ajax Menno Geelen tegen website Ajaxlife.

Vooral tegen de kleinere tegenstanders blijft de verwende Ajax-seizoenkaarthouder nog wel eens weg uit het stadion. Wie eens een wedstrijd wil overslaan of verhinderd is, kan het ticket voortaan doorverkopen. Zo krijgt de seizoenkaarthouder wat geld terug, kan een andere Ajacied de wedstrijd wel in het stadion bekijken en hoopt de club vaker alle stoelen te vullen.

De zogenoemde resale-optie in de Ajax-app biedt seizoenkaarthouders de mogelijkheid om hun kaarten door te verkopen voor 85 procent van de kaartprijs. Na een proef vorig seizoen, is het dit seizoen bij elke thuiswedstrijd mogelijk. De eerste wedstrijd was meteen een succes, vertelt Geelen.

Lege stoelen

“Alle kaarten die via de resale voor Groningen-thuis werden aangeboden, zijn ook verkocht. Daardoor werden zo’n 3000 stoeltjes gevuld die zonder resale waarschijnlijk leeg waren gebleven,” zegt Geelen. “Het is hartstikke leuk voor de Ajacieden die er zo toch bij konden zijn. Voor de seizoenkaarthouder die er niet bij kon zijn, is het fijn dat-ie zo een deel van zijn geld terugkreeg. En wij zijn er ook heel blij mee, want we zien het liefst zo min mogelijk lege stoelen.”

Volgens de directeur werden nog op de wedstrijddag zelf kaarten verkocht. Zo kon een ‘stel argeloze toeristen’, die zich bij de stadionkassa meldde, via het platform toch nog kaarten bemachtigen. Seizoenkaarthouders kunnen kaarten voor elke wedstrijd doorverkopen, maar de koper heeft voor de meer gewilde wedstrijden een clubcard of lidmaatschap bij Supportersvereniging Ajax nodig.

Vorig seizoen trad Ajax nog hard op tegen personen die hun wedstrijdkaarten doorverkochten tegen te hoge prijzen. Zij kregen een boete en een stadionverbod van anderhalf jaar. Op verkoopwebsites zoals Marktplaats, Ticketswap en Viagogo werden kaarten voor honderden euro’s aangeboden.

