Noodplan voetbalcompetities: kampioen nadat 85 procent competitie is gespeeld

Mocht door de pandemie het Nederlandse voetbal komend seizoen weer stilleggen, dan zijn er straks regels die bepalen hoe de competities te beëindigen. Insteek is dat de ere- en eerste divisie hoe dan ook uitgespeeld worden. Maar lukt dat niet, dan moeten de nieuwe afspraken discussies voorkomen.

Als komend seizoen of in de jaren erna weer een pandemie opspeelt, dan weten de KNVB en de clubs uit het betaald voetbal op voorhand waar ze aan toe zijn. Er komen drie modellen om te bepalen hoe het moet met competities die niet kunnen worden afgerond.

Alleen als ten minste 85 procent van een seizoen is gespeeld, wordt er officieel een kampioen aangewezen en promoveren of degraderen clubs. In de eredivisie komt dat neer op minimaal 29 speelronden, in de Keuken Kampioen Divisie 33.

Dat is althans het voorstel van een werkgroep die zich de afgelopen weken over de materie boog. Gisteren kregen de clubs in de eerste divisie als eerste inzicht in de plannen. Maandag volgt een sessie met de eredivisieclubs.

Speelrondes

Het ligt aan het tijdstip in een seizoen welk model in werking treedt. Als de eredivisie moet worden stopgezet tussen speelronde 1 tot en met 17 (en dus 1-19 in de Keuken Kampioen Divisie), wordt het seizoen als niet gespeeld beschouwd. Dan starten alle clubs het jaar erop weer op hetzelfde niveau. Voor de verdeling van Europese tickets wordt teruggegrepen naar de ranglijst van de laatste competitie die wél is voltooid.

Komt een gedwongen stop er tussen speelronde 18 en 28 (of 20-32 Keuken Kampioen Divisie), dan is het voorstel om de stand van dat moment als eindstand te nemen, maar zonder kampioenschap en zonder promoties of degradaties.

Met één uitzondering: als er op dat moment al een formele kampioen is in de ere- en/of eerste divisie. Of wanneer er al een club officieel is gedegradeerd of gepromoveerd. In dit model kan de competitie het jaar erop uit een oneven aantal clubs bestaan. Voor de eredivisie kan dat fluctueren tussen 16 en 20 clubs.

Doelsaldo

In het voorstel van de werkgroep blijft het doelsaldo bepalend als clubs op de ranglijst gelijk staan. Afgelopen seizoen gold dat voor Ajax en AZ, die na 26 speelronden samen de eredivisie aanvoerden toen die werd stopgezet. Op basis van een beter doelsaldo kreeg Ajax het beste Nederlandse Champions Leagueticket.

Die beslissing werd fel betwist door AZ, dat protest indiende bij de UEFA. AZ stelde bij de KNVB voor het onderling resultaat leidend te maken. De Alkmaarders hadden afgelopen jaar toevallig al twee keer tegen Ajax gespeeld – en twee keer gewonnen.

Een ander twistpunt bij het tussentijds stopzetten van de competitie was dat nog niet alle clubs op een gelijk aantal wedstrijden stonden. Onder meer FC Utrecht had 25 competitieduels afgewerkt, tegenover een club als Willem II die er 26 had gehad. De KNVB gaf de Tilburgers een Europa Leagueticket, terwijl Utrecht in theorie nog over de Brabanders heen had gekund. In dit soort gevallen moet het gemiddeld aantal punten per wedstrijd als richtlijn gelden.

De KNVB en de clubs willen voor de start van de competitie de nieuwe regels invoeren. Maar daarvoor moet er een meerderheid onder de clubs zijn. De eredivisie start op 12 september, de Keuken Kampioen Divisie op 28 augustus.