Nog één race scheidt Max Verstappen van vaderlandse sporthistorie

Max Verstappen met zijn vader Jos op het Yas Marina Circuit, waar zondag de titelstrijd wordt beslist. Beeld REMKO DE WAAL/ANP

Pas toen Lewis Hamilton donderdag na de persconferentie zijn trui aantrok, zag hij dat er ‘Fuck off’ achterop stond. Zo beweerde hij althans, toen de vraag kwam of hij een statement wilde maken. “Ik heb het niet ontworpen. Het was toeval.”

Ietsje minder dan anderhalve meter zat er tussen hemzelf en Max Verstappen, tijdens de ontmoeting met de pers in Abu Dhabi. De Formule 1 zou natuurlijk wel gek zijn als ze de twee hoofdrolspelers van dit seizoen, en dus van dit slotweekeinde, niet naast elkaar zouden zetten in de traditionele persconferentie. Allebei op weg naar sporthistorie, ieder op 369,5 punten, rollebollend over straat de laatste weken, zet de popcorn maar klaar.

Op een enkel steekje onder water na, bleef verbaal vuurwerk echter uit. De meeste vragen gingen logischerwijs over het wat-als-scenario van een nieuwe botsing in Abu Dhabi. De hele autosportwereld is bezig met die kwestie. Gaan ze net als vorige week in Jeddah clashen? Hoe voorzichtig gaan ze racen of juist niet? Zijn de coureurs bang voor een beslissende en misschien wel controversiële uitspraak van de jury? Krijgen we een herhaling van Senna-Prost, Schumacher-Hill of Schumacher-Villeneuve?

Scherpe randjes

Verstappen en Hamilton wilden niet aan zo’n script denken, of er in elk geval weinig over zeggen. “Aan dat soort zaken besteed ik geen energie,” herhaalde Hamilton zichzelf keer op keer. En Verstappen: “Ik moet niet nadenken over negatieve dingen. Laten we hopen dat het fair verloopt. Wij moeten proberen dominant te zijn, laten zien dat we niet alleen het leukste team zijn, maar ook het beste.” Of het misschien een goed idee was om samen een kop koffie te drinken, vandaag of morgen, om de scherpste randjes eraf te halen? Ook daarover waren ze het eens. Nee, niet nodig.

Het voordeel voor de massaal uitgerukte Nederlandse media was dat Verstappen buiten de mediasessie van de FIA nog twee virtuele persconferenties gaf. Daarin werd – voor wie nog twijfelde – duidelijk dat hij behoorlijk klaar is met de stewards en ook wel met zijn concurrent. Of hij door dit intense seizoen anders is gaan aankijken tegen Hamilton en diens team Mercedes? De vraag was nog niet afgemaakt of Verstappen liet een volmondig ‘ja’ ontsnappen. “En niet in positieve zin.”

De FIA benadrukte in de zogeheten ‘event notes’ expliciet dat onsportief of onethisch gedrag in Abu Dhabi niet wordt getolereerd. Ook een aftrek van WK-punten werd uitgelicht als mogelijke sanctie, iets wat zelden is gebeurd in de Formule 1. Het maakte weinig indruk op Verstappen. “Ik ken de regels, die hoeven ze niet te herhalen. Er is niets nieuws toegevoegd.”

Wat hem betreft is veel geoorloofd als de wereldtitel op het spel staat. Het verleden kent spraakmakende voorbeelden. Een ferme ruk aan het stuur, zo in de flank van de concurrent; Ayrton Senna (tegen Alain Prost) en Michael Schumacher (tegen Damon Hill) kwamen er nog mee weg. Het is anno 2021 moeilijk denkbaar. “Ik snapte wel dat Senna dat toen deed, gezien wat er gaande was,” zei Verstappen. Een jaar eerder was Senna juist het slachtoffer in zijn duel met Prost. En Senna had destijds het gevoel dat de FIA hem structureel benadeelde. Herkent Verstappen zich daarin? “De afgelopen paar weken, ja.”

Vergrootglas

Verstappen zegt anders te worden behandeld dan zijn negentien collega’s. Dat hij onder een vergrootglas ligt, gepakt wordt voor dingen die volgens de letter van de wet misschien niet mogen, maar waar anderen wel mee wegkomen. “Dat is wel een beetje een probleem. Het is niet correct. Het zou eerlijk moeten zijn, voor iedereen hetzelfde, maar dat is duidelijk niet het geval.”

Misschien zei hij het bewust vaker dan eens, zodat de stewards van dienst in Abu Dhabi bij nieuwe incidenten anders beslissen dan in Jeddah. Het zat hem duidelijk nog diep, de gang van zaken van het vorige weekeinde. Het was continu duwen en trekken met Hamilton, maar Verstappen kreeg uiteindelijk twee tijdstraffen en werd twee keer opgedragen zijn rivaal voorbij te laten. Toen die zijn winnende inhaalactie plaatste, werd Verstappen ook buiten de baan gedrukt. “En ook andere coureurs kregen daar geen waarschuwingen voor.”

Hamilton en Verstappen hopen beiden vurig op poleposition. Volgen en inhalen, het is de vraag of het op het verbouwde Yas Marina Circuit ineens wel mogelijk is. Het biedt ze de kans op een ‘schone’ race richting de titel. Moge de sterkste man winnen, is de wens van veel fans. “Ik ben hiernaartoe gekomen om te winnen,” zei Verstappen. “Hopelijk kunnen we er nog één keer een goede show van maken. Als Hamilton wint en alles is eerlijk verlopen, dan zal ik hem natuurlijk feliciteren.”

Oud-kampioenen vinden dat Verstappen de titel verdient De Spaanse Formule 1-coureur Fernando Alonso vindt dat Max Verstappen de wereldtitel verdient. “Hamilton heeft in zijn Mercedes de laatste races wat beter gepresteerd, maar Max rijdt naar mijn mening op een niveautje hoger dan de rest van ons,” aldus Alonso, die zelf in 2005 en 2006 wereldkampioen. “We hebben die kwalificatieronde van hem gezien op het circuit van Djedda. Die was uitzonderlijk, totdat hij de muur raakte in de laatste bocht. Die ronde kwam van Max, niet van de Red Bull,” aldus de Spanjaard. “Mercedes heeft de beste auto en verdient de titel bij de constructeurs, maar Max is de beste coureur. Ik ben heus geen fan van hem, maar hij verdient het. Hij rijdt die Red Bull naar een ander niveau.” Jacques Villeneuve wil zijn persoonlijke voorkeur niet prijsgeven, maar voor de Formule 1 zou het volgens de Canadees goed zijn als Max Verstappen de wereldtitel verovert. “In dat geval heeft Lewis Hamilton niet alle records in handen en is hij de komende jaren ook nog hongerig”, zei de wereldkampioen van 1997. Villeneuve denkt dat Verstappen iets meer spanning zal voelen dan Hamilton. “Hamilton heeft al zoveel gewonnen. Max kan normaal gesproken goed met de druk omgaan, hoewel hij het in de laatste race in Saoedi-Arabië een beetje kwijt was. Dat komt ook door de extreme paardenkracht van de Mercedes, die hem toch op voorhand een beetje op achterstand zet. Als je dat ervaart, kun je te ver gaan. Hij overdreef het een beetje.” Damon Hill is er zeker van dat Max Verstappen geen onbezonnen acties zal maken in de slotrace in Abu Dhabi. “Hij hoeft niet de stoere kerel uit te hangen, ik ben er zeker van dat hij zelf ook op pure snelheid en met briljante acties wil winnen,” zei de wereldkampioen van 1996. “Er bestaat geen enkele twijfel over de uitzonderlijke kwaliteiten van Max. En nu helder is wat er kan gebeuren bij onsportieve acties, kunnen we gaan racen. Iedereen wil een fantastische race zien.” (ANP)