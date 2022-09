Nog een man aangehouden bij Grand Prix in Zandvoort na gooien rookpot

Fans voorafgaand aan de F1 Grand Prix van Nederland op het Circuit van Zandvoort. Beeld ANP

De 40-jarige man uit Epe gooide de rookpot op een stoeltje op het terrein rond het circuit. Hij is na verhoor naar huis gestuurd.

De politie hield zaterdag al een 33-jarige man uit Borne aan die een rookpot gooide op het circuit. Hij deed dit tijdens de kwalificatie, waardoor deze tijdelijk stilgelegd moest worden. Hij is ook na verhoor weer vrijgelaten. De twee mannen horen later nog wat voor actie justitie tegen hen neemt.

In totaal werden op de tweede dag van de Dutch Grand Prix zeker tien aanhoudingen verricht. Volgens de politie ging het om kleine vergrijpen zoals rijden onder invloed en een vechtpartij. Ook werd een drone in beslag genomen. Hiervoor is niemand aangehouden. De eigenaar kan de drone na het weekend weer ophalen.

Tip Het Parool via WhatsApp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: