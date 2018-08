Nog één hindernis scheidt Ajax van de Champions League

Zelf minimaal één keer scoren en geen treffer tegen krijgen, dat is de opdracht waarmee trainer Erik ten Hag zijn spelers de uitverkochte Johan Cruijff Arena instuurt.



Ajax moet het zonder David Neres stellen. De Braziliaanse vleugelspits heeft een hamstring verrekt en is heel misschien weer beschikbaar als zijn ploeg dinsdag de beslissende return in Kiev speelt.



Linkervleugel

Trainer Ten Hag kan de afwezigheid van Neres op twee manieren oplossen. Of hij bombardeert Hakim Ziyech en Dusan Tadic tot vleugelspelers en maakt een plaats vrij op het middenveld voor Donny van de Beek. Een andere mogelijkheid is dat hij Zakaria Labyad op de linkervleugel laat starten.



Ajax speelde vier jaar geleden voor het laatst in de groepsfase van de lucratieve Champions League. In 2010 overleefde de club voor het laatst de voorronden van de koningsklasse van het Europese clubvoetbal. Dat gebeurde na een zege over twee duels op Dinamo Kiev.



Volg het duel Ajax-Dinamo Kiev woensdag vanaf 20.30 uur in dit liveblog.