NOC*NSF wil dat topcompetities onder strenge voorwaarden doorgaan

NOC*NSF pleit er bij het kabinet voor om de topcompetities onder stringente voorwaarden toch doorgang te laten vinden, net als in andere EU landen. Daarnaast pleit NOC*NSF in een open brief aan sportminister Tamara van Ark van Sport ervoor om sportverenigingen net als bij de cultuursector uit te zonderen van de maximale groepsgrootte van vier personen.