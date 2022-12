NOC*NSF-voorzitter André Cats: 'Excelleren op een eervolle manier kan, dat weet ik zeker.'

Sinds André Cats in april begon als directeur topsport van NOC*NSF besteedt hij een aanzienlijk deel van zijn tijd aan het thema integriteit. ‘Coaches en sporters moeten regelmatig bespreken: zitten we nog met elkaar binnen de afgesproken vangrails?’

Of het nou de coaches waren, atleten, bestuurders of de mental coach, in de zoektocht naar antwoorden en oplossingen over het thema grensoverschrijdend gedrag in de topsport ging het in elk gesprek al snel over de rol van NOC*NSF. De kritiek op de sportkoepel was luid en breed: er is vooral oog voor de coach, niet voor de sporter. In het prestatiegerichte systeem ligt de focus te veel op het resultaat, te weinig op het proces. En waarom blijft het – volgens sommigen – eigenlijk zo stil vanaf Papendal, terwijl het aantal zaken nog elke week toeneemt?

Maar als we deze namiddag half december het kantoor van NOC*NSF binnenstappen, valt het oog meteen op een scherm aan de wand. Daarop wordt een film afgespeeld van het Centrum Veilige Sport Nederland, waarin jonge kinderen zich hardop afvragen hoe veilig het klimaat op hun vereniging is. En even later, aangeschoven in de zogenoemde huiskamer van de sport, ligt op tafel een tijdschrift. Op de cover: Gregory Sedoc (‘Plezier moet voorop staan’) en regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag Mariëtte Hamer (‘Er is een cultuurverandering nodig’).

Twee weken eerder zijn de integriteitsplannen van de sportkoepel ook een belangrijk onderwerp geweest op de algemene ledenvergadering. Er worden integriteitsmanagers aangesteld, bonden die geen goed plan op dit thema ontwikkelen worden uiteindelijk financieel gekort en coaches komen maandelijks in groepen samen om te praten over het vak.

“Grensoverschrijdend gedrag is een serieus probleem én een serieuze uitdaging,” zegt André Cats, inmiddels acht maanden werkzaam als directeur topsport en opvolger van Maurits Hendriks. Hij zegt vanaf 1 april meer dan honderd gesprekken te hebben gevoerd met sporters, coaches, technisch directeuren. “Daar kwam integriteit vaak aan de orde.”

Hoe groot is het probleem?

“Dat is moeilijk vast te stellen. Eerlijk gezegd, zonder het te bagatelliseren, denk ik niet dat het groter is dan tien, twintig of dertig jaar geleden. Hier op Papendal sporten dagelijks zo’n vijfhonderd sporters. Die omgeving is beter dan pakweg twintig jaar geleden. Dat doet niets af aan de zaken die zich voordoen. Daar is nu meer aandacht voor dan voorheen en dat vind ik positief.”

Wat waren de belangrijkste inzichten die u kreeg door de rondgang langs coaches en sporters?



“Veel gevoel van onbehagen – hoor ik er wel bij, word ik serieus genomen? – komt voort uit simpele communicatiehiaten. Er is behoefte aan duidelijkere communicatie. Keuzes goed motiveren, tijdig duidelijk zijn over hoe je selecteert en op basis waarvan.”

Als het om simpele communicatie gaat, waarom loopt het dan zo geregeld spaak?



“Als je iets vervelends hebt ervaren, dan moet je dat durven zeggen. Degene aan de andere kant van de tafel moet daarvoor openstaan. Sporters voelen niet altijd het comfort om dat te doen, ze kunnen het gevoel hebben dat ze erop worden afgerekend of aangekeken. Vanuit mijn perspectief als oud-coach gebeurt dat overigens niet in die mate zoals sporters dat beleven.”

Cats zegt dat de sportkoepel de aangesloten bonden gaat helpen met een goed geplande evaluatiecyclus tussen teams, coaches en atleten – wat volgens hem veel problemen kan voorkomen. Het begint, zegt hij, met goede gesprekken aan het begin van een samenwerking. “Ik weet niet precies wat jij grensoverschrijdend vindt, want ik ken jou onvoldoende, dus met elkaar voorafgaand aan een seizoen of een cyclus zeggen: goh, wat verwacht jij van mij als coach, wat verwacht ik van jou als topsporter?”

“Vaak gaat het over welke tijd we willen lopen, maar niet over hoe we omgaan met elkaar. Spreek af: wanneer gaat iets over de schreef? Vervolgens moeten coaches en sporter regelmatig bespreken: zitten we nog met elkaar binnen de afgesproken vangrails? En als dat niet zo is, moet het ook worden besproken. Dat is ontiegelijk belangrijk. Als er bijvoorbeeld te veel emotie bij een gesprek is losgekomen, kan het zoveel schelen wanneer de volgende dag wordt gevraagd: hoe heb je geslapen?”

Toon Gerbrands en Joop Alberda pleitten dinsdag 27 december in het AD voor een spelregelboek, een code of conduct, het liefst door NOC*NSF gemaakt, waarin ook een definitie komt van grensoverschrijdend gedrag. “Wij noemen dat een normenkader. En dat moet af zijn in mei. Daar gaat een definitie in staan. Maar niet tot hoeveel decibel je mag schreeuwen, welke woorden je niet mag gebruiken. Wel wordt het een duidelijke richtlijn.”

Zelf oplossen

Cats weet: de topsport is een grens opzoekende omgeving. Maar hij gelooft na al zijn jaren als zwemcoach, technisch directeur, performancemanager, chef de mission en nu als directeur topsport: “Mensen kunnen elkaar tot grote hoogte stuwen en af en toe diep de grond in duwen. Maar die intentie heeft in de topsport niemand.”

Wat niet wil zeggen dat het nooit misgaat, voegt hij er onmiddellijk aan toe. Hij tekent een lijn, met allerlei knooppunten. De voorlaatste stations zijn het Centrum Veilige Sport Nederland en het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Vooral de laatste is bedoeld voor de excessen. “Maar wij moeten als beroepsgroep veel vaker zelf in staat zijn zaken te bespreken en op te lossen.”

Over het functioneren van het ISR is veel te doen. Tuchtzaken duren lang, soms tot twee jaar, en ook op de kwaliteit van de onderzoeken is kritiek. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderzoekt het ISR. “Of het nog goed komt? Dat moet, het is de laatste reddingsboei. We gaan in sommige gevallen nu te snel naar het ISR en dat levert regelmatig teleurstellingen op. Soms kan iemand erbij halen, een mediator, het ook oplossen.”

Behalve dit thema vragen ook de Olympische Spelen van Parijs Cats’ aandacht – over anderhalf jaar is het al zo ver. Onder Maurits Hendriks werd de top 10-ambitie uitgerold: Nederland moest structureel bij de beste tien sportlanden ter wereld horen. Dat lukte, maar na de bijzonder succesvolle Spelen van Tokio kwamen in diverse sporten geluiden van onveilige sportklimaten boven tafel.

Er zijn mensen die stellen dat een blinde focus op de medaillespiegel ook problemen in de hand werkt. Dat er te weinig oog is voor de weg die naar goud moet leiden.

“Excelleren op een eervolle manier kan, dat weet ik zeker. Dat heb ik jarenlang meegemaakt. Dat wij daar een overkoepelende metafoor van de top 10 aan hebben gekoppeld vind ik goed, het is richtinggevend. Maar de allerbelangrijkste opdracht die we hebben is om de ambitie van sporters te ondersteunen. Het gaat niet om TeamNL, maar om de TeamNL-sporters.”

Kijkers thuis vierden het hockeygoud van de vrouwen op de laatste Zomerspelen. Pas later bleek dat meer dan de helft van de selectie daar zwaar ongelukkig op terugkeek. Een onafhankelijk onderzoek repte van een diepgewortelde angstcultuur, waarin te weinig aandacht was geweest voor het mentale welzijn. “Dat is een doffe medaille. Eentje die je niet boven het haardvuur ophangt in je huiskamer. Dat is hartstikke zonde en niet in orde. Maar ik denk dat al die meiden die medaille wel wílden. Het was niet de ambitie die in de weg zat, maar de manier waarop het proces werd ingevuld.”

Wat is mooier: tiende worden met een aantal van dit soort ongelukkige sporters of dertiende worden, waarbij iedereen tevreden terugkijkt op het proces?

“Wij willen zoveel mogelijk medailles halen, dat gaan we niet verbloemen, maar het moeten allemaal glanzende medailles zijn.”

Anders gesteld: is het een hard doel om in Parijs de top 10 te halen?



“Ja, die ambitie hebben we. Omdat dat naar mijn overtuiging, gezien alle inspanningen die we doen in de topsport, reëel en gezond is. Maar mijn doel is: alle sporters die we meenemen laten excelleren en hun optimale prestatie laten neerzetten.”

Cats schetst drie verschillende type atleten. Sporters die alles tot in perfectie willen uitvoeren, sporters die hun tegenstander willen ‘killen’ en sporters die egogedreven zijn en denken aan het podium en de aandacht. “Als je de drijfveer kent van mensen, kun je ze daar ook op begeleiden. Vooral in teamsporten is dat complex. Maar we hebben al enorme stappen gezet op het gebied van een gezond pedagogisch klimaat. Dat we er nog niet zijn, is ook een feit.”