NOC*NSF kapittelt ‘trots’ Japan, maar is ontwijkend over ‘de vlucht’

Als de ingelaste persconferentie met de Nederlandse media er na een uur op zit, gaat Maurits Hendriks direct door naar de volgende afspraak. Samen met zijn Amerikaanse collega heeft hij een gesprek met het IOC, met als doel de omstandigheden waaronder de zes Nederlandse coronagevallen in Japan verblijven te verbeteren.

Ook de Nederlandse ambassadeur is ingeschakeld. “Dit gaat ons niet in dank worden afgenomen,” weet Hendriks, technisch directeur van de sportkoepel. “Dat we dit openlijk aan de kaak stellen is zeker in Japan een grote stap. Maar we kunnen niet anders dan dit op het hoogste niveau aankaarten.”

Zes leden van ‘TeamNL’ verblijven in een speciaal ‘quarantainehotel’, op vier kilometer van het olympisch dorp in Tokio. Het gaat om skateboarder Candy Jacobs, taekwondoka Reshmie Oogink, roeier Finn Florijn, tennisser Jean-Julien Rojer, roeicoach Josy Verdonkschot en een lid van de begeleidingsstaf van de roeiploeg die anoniem wil blijven.

Luchten is er niet bij

Daglicht zien ze niet, luchten is er niet bij. Meerdere keren per dag vraagt een stem vanuit de speaker in het plafond om eten te komen ophalen of een verplichte gezondheidscheck te doen. Er zijn onaangekondigde bloedcontroles, voedselpakketten worden gefilterd; dingen als bananen of alcohol worden afgepakt. Hendriks: “Zelfs het raam mag niet open, geheel tegen het advies van ventileren in. Het zijn kleine ruimtes en het eten is niet goed. Ze verblijven in slechte omstandigheden.”

Volgens Hendriks heeft NOC*NSF in de maanden voor de Olympische Spelen continu om duidelijkheid gevraagd over het precieze protocol dat intreedt als iemand positief test op corona. Een antwoord uit Japan bleef uit. Zoals deze week ook niet werd gereageerd op vragen over wanneer de verplichte isolatie er voor de betrokkenen opzit.

“Onacceptabel,” vindt Hendriks. “De situatie is zeer zorgelijk. Wat hier gebeurt, is niet wat je van Japan verwacht. Er moet worden gezorgd voor het welzijn van deze mensen. Als we dit van tevoren hadden geweten, hadden we er misschien nog iets aan kunnen doen.”

Over de inmiddels veelbesproken vlucht KL861, waarop vorige week vijf van de zes besmette ploegleden zaten, waren Hendriks en chef de mission Pieter van den Hoogenband een stuk minder spraakzaam. Ze stellen dat het niet vaststaat dat het virus aan boord is rond gegaan en wijzen op de urenlange procedure bij aankomst op vliegveld Narita. Hendriks gaf wel toe dat het ‘fijn was geweest als het KLM-personeel van tevoren was getest’, zeker in een nieuwe piek van coronagevallen in Nederland.

Dat is niet gebeurd, omdat Japan dat niet als voorwaarde stelt voor cabinepersoneel. Alle inzittenden waren dat wel verplicht. Achteraf was het ook beter geweest om de atleten te clusteren per sport, en af te zonderen van andere passagiers, beaamde Hendriks.

Inreisbeperkingen

Bronnen melden dat NOC*NSF zelf ook verrast was dat KLM op de bewuste vlucht ook atleten uit landen als India, Chili en Ecuador zou vervoeren. Die omzeilden mogelijk inreisbeperkingen door via Amsterdam te vliegen. Ook zou NOC*NSF er vanuit zijn gegaan dat er beter naar de stoelindeling van de atleten was gekeken. Nu was het apart inchecken en aan boord gaan achteraf een wassen neus.

“Vast staat dat iedereen voor vertrek negatief heeft getest en bij aankomst in Tokio opnieuw. Het kan ook zo zijn dat de besmettingen in ons eigen gebouw hebben plaatsgevonden,” zegt Hendriks. Er wordt ook gedacht aan de bus van het vliegveld naar het olympisch dorp, waar de eerste vier positieve gevallen in zaten. Maar een grondig bron- en contactonderzoek wil NOC*NSF niet doen. “De focus ligt op de sport en de atleten die nog moeten presteren.”

Viroloog Marion Koopmans deed op Twitter echter een aantal gratis suggesties: laat ook het KLM-personeel vooraf testen, doe wel een gedetailleerd contactonderzoek, roep alle passagiers op te testen en lees de dna-code van het virus uit bij de zes positieve gevallen, om te zien of besmettingen aan elkaar te linken zijn.

Maar NOC*NSF heeft nu andere zorgen: de situatie rond de geïsoleerden en de veiligheid van alle atleten en stafleden in het olympisch dorp. Hoe het gesprek met het IOC verliep, blijft vooralsnog onduidelijk.