Noa Lang: geen doorbraak bij Ajax, nu ‘koopje van het jaar’ in België

Noa Lang baart opzien bij Club Brugge. Hij is beslissend met goals en assists voor de koploper in Belgïe. Heeft Ajax de 21-jarige aanvaller te makkelijk laten gaan?

1. Wanneer heeft Lang de overstap gemaakt van Ajax naar Club Brugge?

Afgelopen zomer. Hij speelt dit seizoen op huurbasis in Brugge, met een verplichte optie tot koop: in juni ontvangt Ajax 6 miljoen voor Lang. Technisch directeur Marc Overmars vindt het een goede deal. “We leiden niet alle spelers op voor Ajax 1. Het is goed dat je nog miljoenen ontvangt voor de categorie spelers die het nét niet haalt. Soms is het beter om afscheid te nemen, dit is ook goed voor Ajax.”

2. Waarom noemen de Belgen, en niet alleen de Bruggefans, hem dan het koopje van het jaar?

Lang is al een paar keer tot ‘speler van de maand’ uitgeroepen in de hoogste divisie. Met zijn statistieken (11 doelpunten, 7 assists) hoort hij bij de beste jonge talenten van Europa. Hij voert het ranglijstje aan met de Noor Erling Håland van Borussia Dortmund. Het zou de voetballiefhebbers in België niet verbazen als Lang binnenkort een uitnodiging krijgt van bondscoach Frank de Boer voor het Nederlands elftal.

3. Hoort Lang in Oranje?

Dat is overdreven. Bij Jong Oranje werd hij de laatste twee interlands (in november) niet eens geselecteerd door bondscoach Erwin van de Looi. Er waren in de interlandperiode daarvóór volgens Lang ‘wat dingetjes’ gebeurd tussen hem en de bondscoach. Lang was twee keer gepasseerd door Van de Looi en daar was hij het niet mee eens, vertelde hij bij ESPN. “Het wordt blijkbaar niet echt gewaardeerd als je gewoon je mening geeft.” Met Van de Looi had hij daarna geen contact meer. “Ik ben wel een jongen van: het is graag of niet.”

4. Wat voor jongen is Noa Lang?

Hij heeft het hart op de tong, is voor niets of niemand bang en hij kan geweldig voetballen. Aan zelfvertrouwen ontbreekt het hem niet, maar Lang kan ook zichzelf enorm in de weg zitten als het niet gaat zoals hij wil. Dan komen de gebaartjes en de maniertjes – en dat wekt irritatie bij zijn ploeggenoten. Bij Ajax is er tijdens de opleiding – en ook bij Jong Ajax en bij de A-selectie – door trainers en coaches veel tijd ingestoken om Lang onverstoorbaarder te maken, maar dat lukte de ene keer beter dan de andere keer.

5. Waarom bleef zijn doorbraak bij Ajax uit?

Lang kreeg eind 2019 de kans, door blessures van David Neres, Quincy Promes en Zakaria Labyad. Zijn begin was veelbelovend, met drie goals tegen FC Twente. Daarna leidde Lang tegen Willem II (0-2) en Valencia (0-1) met persoonlijke fouten twee kostbare nederlagen in. Trainer Erik ten Hag, toen: “Jonge voetballers moeten leren wanneer ze wel en geen risico kunnen nemen op het veld. Die verantwoordelijkheid is groot. Van fouten moet je leren. Ik laat Noa nu niet verzuipen, ik ga hem helpen. Ik gooi hem een paar reddingsboeien toe, maar die moet hij wel grijpen.”

6. En dat is niet gelukt?

Een week later kreeg Lang in het openbaar, tijdens de bekerwedstrijd tegen Telstar, een reprimande van Ten Hag. De jonge voetballer was aan het bakkeleien met Dusan Tadic. De aanvoerder was boos omdat Lang niet achter een diepe bal aan ging. “Hou eens op man,” schreeuwde de trainer naar Lang. “Het is onze wedstrijd, niet jouw wedstrijd.” Ten Hag zei naderhand: “Als de grote Tadic iets tegen hem zegt, moet Noa luisteren en dat accepteren. Je kunt er later altijd nog op terugkomen, maar éérst: luisteren.”

7. Zag Ten Hag het wel zitten in Lang?

Aan zijn voetbalkwaliteiten twijfelde hij niet. De trainer wilde Lang ook graag bij Ajax houden, benadrukte hij. De jonge aanvaller blonk uit in de oefenduels in de voorbereiding op dit seizoen. Toch kwam Lang in de eerste weken van de competitie nauwelijks in actie. Besprekingen met Ajax over het verlengen van zijn contract liepen ondertussen op niets uit. Dat was voor Overmars reden om zaken te doen met Club Brugge. In een interview met De Telegraaf zei Lang dat vooral zijn relatie met Ten Hag debet was aan zijn vertrek. “Veel mensen vinden me een grappig, vrolijk kereltje dat ook nog eens goed kan voetballen. Alleen kon niet iedereen daarmee omgaan.”