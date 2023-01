Nigel de Jong verrassende nieuwe directeur Topvoetbal KNVB: ‘Ik wil het Nederlandse voetbal verder helpen verbeteren’

Nigel de Jong. Beeld Getty Images

Gepokt en gemazeld als voetballer. Ja, dat is hij natuurlijk. 81 interlands, een WK-finale, vier eindtoernooien en in drie van de vier Europese topcompetities bij prominente clubs gespeeld. Maar een rol als manager/directeur? Dat is nog totaal onbekend terrein. Nigel de Jong gaat bij de KNVB iets doen waarvan hij zelf ook nog niet weet of ie het kan en leuk vindt.

KNVB-directeur Marianne van Leeuwen bevestigde woensdag dat De Jong in feite de baas wordt van bondscoach Ronald Koeman. In de praktijk zal het echter vooral zo zijn dat ze samenwerken en dat De Jong de best mogelijke voorwaarden gaat scheppen zodat Koeman met Oranje kan presteren. Hetzelfde geldt voor Erwin van de Looij bij Jong Oranje en Andries Jonker bij de Oranjevrouwen.

“Dat is wat ik wil, het Nederlandse topvoetbal verder helpen verbeteren, bij de mannen en de vrouwen,” zegt De Jong zelf over zijn eerste baan in een tweede carrière.

De oud-middenvelder stopte in 2021 met voetballen (in Qatar) en schakelde vrijwel meteen door. Hij begon aan het masterprogramma international business bij de Uefa, een opleiding voor ex-profs, en schreef zich in voor een cursus business management aan Harvard University. “Ik wil uiteindelijk een leidende rol binnen een voetbalorganisatie vervullen. Dat zou als ceo kunnen zijn, maar ook als sportief directeur of teammanager. Ik voel daar meer bij dan bij trainer worden,” vertelde De Jong destijds op de website van zijn oude club Manchester City.

Gedurende zijn spelerscarrière zette hij ook al managementstappen buiten het voetbal. De Jong vergaarde een fortuin in de handel in exclusieve auto’s. Hij toverde met een zakenpartner een oude tennishal in Hamburg om tot een showroom en importeerde luxeauto’s. “Een eigen bedrijf leiden, kijken wat daar allemaal bij komt kijken, dat vind ik leuk,” zei hij toen.

Meerdere kandidaten

De KNVB had al ruim een jaar een vacature. In november 2021 kondigde Nico-Jan Hoogma aan dat hij ging stoppen. De vorige directeur Topvoetbal vertrok uiteindelijk afgelopen zomer. De bond polste sindsdien meerdere kandidaten. Namen zoals die van Marcel Brands en Earnest Stewart kwamen naar buiten. Niemand hapte toe of werd als juiste man gezien. Een technisch directeur (TD) bij de bond hoeft geen handelaar te zijn in spelers. Soms speelde ook een rol dat een salaris voor een directeur topvoetbal in Zeist in geen verhouding staat met dat van een TD bij een topclub. Het liefst wilde de KNVB een Nederlander.

Als dat een soort supercoach kon zijn, met veel ervaring, dan prima. Iemand als wijlen Pim Verbeek had misschien wel het beste profiel voor een functie als deze. Iemand met eigen trainerservaring in de staf van een nationale ploeg, die daardoor weet wat bondscoaches in de top nodig hebben en een welkome sparringpartner kan zijn. Iemand die ook zelf beleidsplannen kan schrijven en uitvoeren op directieniveau. Verbeek overleed in 2019. Zijn laatste functie was bestuurslid technische zaken bij Sparta.

In Zeist is Marianne van Leeuwen nu directeur betaald voetbal. Jan Dirk van der Zee leidt de sectie amateurvoetbal. Daar mag wel iemand bij die topvoetbal ademt en Nigel de Jong brengt wat dat betreft ook een contactennetwerk in. In Zeist is er nu in elk geval iemand die rechtstreeks met pak ’m beet Pep Guardiola kan bellen om hem te polsen als bondscoach. Nico-Jan Hoogma had zo’n ingang niet.

Voetbaltechnisch beleid

De Jong zal namens de KNVB ook voetbaltechnisch beleid moeten gaan vormgeven en aanspreekpunt moeten zijn voor de betaaldvoetbalclubs – samen met Lennard van Ruiven, die directeur voetbalontwikkeling is en over alle nationale teams onder Oranje en Jong Oranje gaat.

Op het vlak van begeleiding lijkt Han Berger een logische mentor. De huidige voetbalcommissaris van de KNVB heeft ook een lange loopbaan gehad als trainer en technisch directeur, zowel op club- als bondsniveau. Daarnaast zal De Jong in eigen kring zijn adviseurs hebben.

Het is hoe dan ook een sprong in het diepe. Van beide kanten. “Nigel heeft zich de afgelopen jaren voorbereid op een managementfunctie in het voetbal. Daarbij heeft hij ook in de keuken gekeken bij een aantal clubs en bij de Uefa,” aldus de KNVB. “We zijn ervan overtuigd dat hij zich snel zal kunnen inwerken in deze voor hem nieuwe rol. Daarin krijgt hij uiteraard alle ondersteuning.”

Op dat laatste rekent ook de belangenvereniging van coaches betaald voetbal CBV. Die club was een van de voorvechters van de aanstelling van een TD bij de KNVB. In 2016 kreeg de CBV zijn zin. “Wij zijn ook nu weer meegenomen in het proces. We zijn niet verrast. We kunnen ons wel vinden in deze keuze,” stelt CBV-directeur Mario Captein desgevraagd over de aanstelling van De Jong.

Nigel de Jong speelde tussen 2002 en 2006 96 officiële wedstrijden voor Ajax. Daarna kwam hij uit voor onder meer Manchester City, AC Milan en LA Galaxy. Beeld Getty Images