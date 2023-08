Nigel de Jong legt als KNVB-directeur topvoetbal de lat hoog: ‘Als ik ergens niet mee om kan gaan, is het luiheid’

Nigel de Jong. Beeld Pro Shots/Stefan Koops

Het meeste werk is inmiddels gedaan, maar Nigel de Jong moet nog een handvol verhuisdozen uitpakken. Een deel kwam pas laat aan vanuit Qatar, per boot.

Deze zomer keerde de oud-voetballer met zijn gezin na zeventien jaar definitief terug naar Nederland, na een voetballeven dat hem langs drie continenten en zeven verschillende landen leidde. Glimlachend wijst De Jong even door het raam naar buiten. Het regent. “Lekker dan. We zijn weer thuis, hoor.”

Zijn nieuwe baan als directeur topvoetbal van de KNVB bracht hem vanaf januari terug in zijn geboortestad Amsterdam, op pakweg drie kwartier van de Zeister bossen. Zijn gezin volgde een paar maanden later. De Jong: “Het voelt heel goed om weer terug te zijn, maar de beslissing was niet alleen aan mij. Mijn vrouw en ik hebben twee kinderen, die allebei nooit eerder in Nederland waren ingeschreven. Voor hen was het best spannend.”

Nooit helemaal tevreden

Wat opvalt bij terugkeer? “Nederlanders klagen vaak,” zegt De Jong. “We zijn nooit helemaal tevreden. We realiseren ons zelden dat de rest van de wereld vaak met veel bewondering naar ons kijkt. Om hoe innovatief we zijn, om hoe goed wij onze zaakjes hier voor elkaar hebben. Want dat is uniek, hoor.”

In Duitsland (HSV en Mainz), Engeland (Manchester City), Italië (AC Milan), de Verenigde Staten (LA Galaxy), Turkije (Galatasaray) en Qatar (Al-Ahli en Al-Shahania) had hij het ook goed, haast hij zich te zeggen. “Zelf ben ik bevoorrecht, dat weet ik maar al te goed. Maar kijk eens naar hoe hier in Nederland de zorg is geregeld, de scholen, de voorzieningen.”

“Wij vinden het normaal dat er in elke wijk een huisarts zit waar iedereen naartoe kan. Nederland is niet perfect, maar dat kennen ze in andere landen niet. Daar moet je rechtstreeks naar een ziekenhuis – en veel mensen kunnen dat helemaal niet betalen.”

Karatetrap

Als voetballer had hij het imago van een stoere hardliner, niet in de laatste plaats sinds de WK-finale van 2010, berucht vanwege De Jongs karatetrap tegen het borstbeen van Xabi Alonso.

Mensen die hem beter kennen, schetsen een ander beeld. De Jong was als voetballer al breed geïnteresseerd, sociaal, punctueel en verbaal vaardig.

“Als er iets geregeld moest worden, of een contract moest worden doorgelezen, was Nigel altijd de eerste die alert was,” vertelt Rodger Linse, sinds jaar en dag zijn zaakwaarnemer. “Hij laat niets op zijn beloop.”

In Zeist krijgen ze sinds begin dit jaar eenzelfde soort beeld. De Jong is vrijwel elke dag ‘op kantoor’, soepel manoeuvrerend tussen alle verschillende afdelingen. Wie dacht dat de 81-voudig international een bovenal ceremoniële rol zou krijgen binnen de bond, vergist zich.

“Als ik ergens niet mee om kan gaan, dan is het wel met luiheid en comfort,” zegt De Jong. “Sinds ik hier ben, ben ik al betrokken geweest bij vijf eindtoernooien. Van Jong Oranje, de vrouwen, Onder 17, noem maar op.”

Was die overgang niet heel extreem? Na je spelerscarrière ben je nog een tijd analyticus geweest bij BeIn Sports, maar dat was ook niet bepaald een kantoorbaan.

“Ik heb er altijd van gedroomd om iets te gaan doen in management. Puur op het veld werken, als trainer, zag ik niet zo voor me. Ik was al jong ondernemer, had jarenlang een eigen bedrijf in bijzondere oldtimers. Mezelf ontwikkelen, samenwerken, aansturen; dat heeft me altijd aangetrokken. Daarom ben ik ook de speciale UEFA-managementstudie voor oud-spelers gaan doen, en heb ik de cursus Business Management aan de universiteit van Harvard gevolgd.”

Kwam het niettemin als een verrassing toen de KNVB belde, ook voor jezelf?



“Ja, zeker. Vervolgens gaat er ook aardig wat tijd overheen voordat je elkaar goed kent. De valkuil ken ik ook al: uitkijken dat je niet verzuipt in dagelijks brandjes blussen. Het gaat om de grote lijn.”

Van jou wordt verwacht dat je de normen van het internationale topvoetbal waarborgt binnen de KNVB. Wat moeten we ons daar precies bij voorstellen?



“Mijn verantwoordelijkheid ligt primair bij de topteams, de hoogste vertegenwoordigende elftallen. De Oranje-mannen, Jong Oranje, de Oranje-vrouwen, de beloften. Ik ga ook veel bij de jongere teams kijken, ben met iedereen in contact. Ik ken ieder staflid, iedere coach.”

“Waar het in de kern om gaat, is dat er één duidelijke lijn komt in hoe we binnen de KNVB met topsport omgaan, zodat iedereen weet wat het betekent om voor onze vertegenwoordigende teams uit te komen.”

Wat betekent dat dan?

“In de basis moet iedere jonge speler voelen en snappen wat het betekent om het Oranje-shirt te dragen. Dat dat nóóit vanzelfsprekend kan zijn, ook al ben je al tien of twintig keer eerder opgeroepen. Wat het ook is: je moet concurrentie voelen voor je plek in het team. En die plek willen bevechten. Telkens weer.”

“Spelen onder de vlag van de KNVB vraagt maximale toewijding, van stafleden en van spelers, altijd en overal. Dat kan hem ook in ogenschijnlijke details zitten: zing je bijvoorbeeld het volkslied mee? Topsport is geen kwestie van pamperen. Je moet Oranje voelen.”

Is dat iets wat je ook meegenomen hebt uit het buitenland?

“Absoluut. Voetbal draait om technische vaardigheden, om fysiek, om tactiek, maar ook om grinta, om totale overgave om te willen winnen. Laat ik het zo zeggen: in Nederland ontbreekt dat besef misschien weleens.” Hij wijst naar buiten: “Hier op de KNVB-campus staat de organisatie al fantastisch. Maar op sportief vlak moet de norm nog omhoog.”

“De ambitie is uitgesproken om in de komende jaren een hoofdprijs te winnen met Oranje. Met de mannen of de vrouwen, idealiter met allebei. Natuurlijk ben je altijd mede afhankelijk van het aanbod van spelers. Maar dat is het niet alleen. Van net niet moet het toe naar net wel.”

Heb je je in dat opzicht geërgerd aan de Oranje-spelers na de verloren halve finale tegen Kroatië in de Nations League? Sommige jongens zeiden openlijk dat ze geen trek meer hadden in de wedstrijd om de derde en vierde plaats. Ze wilden net zo lief op vakantie.



“Ja, dat is een heel treffend voorbeeld. Ik weet niet of dat typisch Nederlands is, maar in de landen waar ik heb gespeeld, waren dit soort onderwerpen zelden een thema. Het is gedrag van een underdog.”

Deze baan houdt ook in dat je slechtnieuwsgesprekken moet gaan voeren. Met mensen binnen de organisatie, wellicht ook met coaches.

“Daar heb ik geen moeite mee. Nooit gehad ook. In mijn bedrijf had ik al werknemers onder me en waren niet alle gesprekken alleen maar leuk. Ik bedoel het niet kil of koud dat ik er geen moeite mee heb, het is meer: ik geloof in communicatie, in openheid. Je zoekt samen naar de beste oplossing. Maar het is wél topsport.”

“Als ik denk dat het beter is om de organisatie anders in te vullen, of een andere coach aan te nemen, dan neem ik die beslissing. Dat is mijn job. Het gaat om het hoogste en het beste. Daarin helpt het misschien juist dat ik voetballer ben geweest. Als iemand anders beter is, dan kómt er iemand anders.”

Dat kan ook betekenen dat je Ronald Koeman ooit moet ontslaan, de trainer die je nota bene heeft laten debuteren bij Ajax.

“Ik zie daar nu geen aanleiding toe, wat mij betreft blijft hij nog jaren. Maar zoiets kan op je pad komen, ja. Ook met andere coaches. Zolang je eerlijk bent naar elkaar en samenwerkt op basis van wederzijds respect, hoort dat erbij. Dat realiseer ik me, maar dat weet Ronald net zo goed.”

Sarina Wiegman haalde met Engeland wederom een WK-finale. Is het denkbaar dat zij Koeman straks opvolgt?

“Denkbaar is het wel. Er liggen – in algemene zin – nog drempels om het acceptabel te maken, nog niet iedereen is toe aan het idee van een vrouw als coach van mannen, dat merk je aan reacties. Dat geldt niet voor mij persoonlijk, ik geloof erin dat mannen en vrouwen in de nabije toekomst – professioneel gezien – sowieso steeds meer met elkaar zullen samenwerken, vervlechten.”

“En Sarina zelf, aan haar kwaliteiten en status hoeft niemand te twijfelen. Ze heeft vier opeenvolgende finales gehaald. Het moet gaan om de best beschikbare coach, gender is daarin niet allesbepalend. We zullen het per situatie bekijken wat mij betreft.”