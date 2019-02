Nieuwe wielerploeg is met én van Amsterdammers

Ook in het wielrennen moet een duurzaam clubmodel ontstaan waarbij we minder afhankelijk zijn van sponsoren

Bij Cycle Capital - de Engelse naam moet de internationale ambities kracht bijzetten - draait het niet alleen om topsport. De club wil een verzamelplek zijn voor wielrenners van alle niveaus. Die plek moet nog ge­realiseerd worden, waarschijnlijk in Noord.



Ook daarbij kiest Kuin grote woorden: "De ontmoetingsplek noemen we de cycling hub. We denken bij de clublocatie aan horeca, een klein theater, een ruimte waar mecaniciens aan fietsen sleutelen, een wielerbaan en we durven zelfs aan een windtunnel te denken."



600 participatieleden

Grote dromen beginnen met groot geld. Waar dat allemaal van betaald moet worden en hoe de club, opgericht als coöperatie, zijn winstgevende oogmerk kan bewerkstelligen? Naast sponsoren zijn dat vooral betalende leden.



Cycle Capital probeert 600 'participatieleden' te werven met de brochuretekst 'investeer in de opbouw van een winstgevende wielerclub'. Zij betalen 250 euro voor zeggenschap in de club.



Kuin: "We hebben ongeveer 1,5 miljoen euro nodig om de eerste drie à vier jaar door te komen. Er is nog geen contact met de gemeente, want we willen niet leunen op subsidies."



Cycle Capital begint met renners in de relatief onbekende Crit Series, een serie straatraces. Daarna moet er een vrouwen- en mannenploeg komen. "We doen het stap voor stap, want we willen als duurzame club over honderd jaar nog steeds bestaan."



Het zal dus nog wel even duren voordat we weten of het ook lukt.