Nieuwe trainer, ander elftal: hoe trapt Ajax vanavond het seizoen af?

Een half elftal gezichtsbepalende spelers is deze zomer uit Amsterdam vertrokken, een half elftal soms peperdure aankopen is daarvoor teruggehaald. Aan de spelprincipes van de vorige trainer Erik ten Hag verandert de nieuwe trainer Alfred Schreuder niet veel, maar het zal nog de nodige tijd en energie vergen om een krachtig geheel te smeden van de verschillende type voetballers en karakters. Dat heeft de strijd om de Johan Cruijff Schaal (5-3 nederlaag tegen PSV) wel aangetoond.

In dat duel kreeg aanwinst Calvin Bassey een rode kaart, waardoor de verdediger twee wedstrijden schorsing moet uitzitten. Hij is er dus niet bij in Limburg. Net als Edson Álvarez, die nog een schorsing van vorig seizoen had uitstaan.

Schreuder zal vermoedelijk de jonge keeper Jay Gorter vervangen door de ervaren Remko Pasveer. Gorter maakte een zwakke indruk tegen PSV, waarin ook Devyne Rensch het zwaar had tegen Cody Gakpo. De rechtsback heeft echter weinig concurrentie in de selectie; Sean Klaiber is te licht bevonden en mag vertrekken bij Ajax. Jorge Sánchez moet zijn vervanger worden, maar over diens transfer wordt nog onderhandeld met het Mexicaanse Club América.

Op het middenveld van Ajax heeft Schreuder voor drie posities vanavond de keuze uit vier spelers: Steven Berghuis, Mohammed Kudus, Davy Klaassen en Kenneth Taylor. En dat geldt voorin ook voor Dusan Tadic, Steven Bergwijn, Antony en Brian Brobbey. Meest waarschijnlijk is dat Brobbey op de bank begint.

Nieuwe spits

De nieuwste aanwinst kan er bij zijn in Sittard. Ajax huurt spits Lorenzo Lucca voor een jaar van Pisa SC. Hij is de eerste Italiaan die het Ajaxshirt gaat dragen. De boomlange aanvaller (2.01 meter) zal een rol vervullen als targetman. “Ik hoop dat ik in fysiek opzicht en met goals en assists een bijdrage kan leveren aan overwinningen,” zei Lucca op de website van Ajax.

Hij is Italiaans jeugdinternational (vijf duels, twee goals) en zijn voorbeeld is Zlatan Ibrahimovic. “Ik heb heel veel video’s van hem bekeken. Ik ben trots dat ik hetzelfde shirt mag dragen als Zlatan heeft gedaan. Je kan ons niet met elkaar vergelijken, misschien alleen qua postuur. Zlatan is een van de beste spitsen ooit in Europa. Ik ben hier om iedere dag hard te werken en beter te worden.”

Vooralsnog heeft Lucca bij Pisa alleen op het tweede niveau (Serie B) gespeeld.

WK

Ajax zag spelers als Lisandro Martínez, Noussair Mazraoui, Ryan Gravenberch en Sébastien Haller de afgelopen maanden vertrekken, maar gaf dik 80 miljoen uit voor de renovatie van de selectie. Veel tijd om te schaven en schuren aan de speelwijze is er niet. Vanwege het WK in Qatar, dat op 21 november begint, volgen de wedstrijden in de eredivisie en de Champions League elkaar in een moordend tempo op.

Ajax begint meteen met een lastige klus: Fortuna is ambitieus en heeft de selectie flink versterkt, onder anderen met de vermaarde Turkse spits Burak Yilmaz. De 37-jarige aanvaller heeft echter een conditionele achterstand en zal tegen Ajax geen hele wedstrijd kunnen spelen.

Veel fouten kan Ajax zich in de strijd om het kampioenschap niet permitteren. De verwachting is dat ook PSV dit jaar weer ruim meer dan tachtig punten gaat halen. De selectie van Feyenoord heeft een metamorfose ondergaan, maar lijkt er kwalitatief niet op achteruit gegaan. Ook van AZ, FC Twente en FC Utrecht wordt dit seizoen veel verwacht.

