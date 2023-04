Nieuwe technisch directeur Ajax Sven Mislintat: ‘Heitinga als coach op poleposition’

Sven Mislintat kijkt uit naar zijn nieuwe functie: 'Ik vind het een eer en een enorme uitdaging.' Beeld Jasper Ruhe/Ajax

Sven Mislintat (50) trekt veel bekijks op sportpark De Toekomst. Niet alleen heeft de club lang uitgekeken naar de directeur voetbalzaken, ook is hij een opvallende verschijning met zijn baard en wilde haardos. Mensen die hem goed kennen, hadden al gezegd dat er twee dingen zijn waar je niet met Mislintat over moet beginnen: zijn haar en het feit dat hij geen carrière heeft gehad als voetballer.

Er schemerde de afgelopen weken wel meer zaken door over de opvolger van Overmars, weken waarin Ajax onderhandelde over een driejarig contract met de beoogde directeur. Dat de in Dortmund geboren en getogen Mislintat eigenzinnig is, maar een loyale, harde werker. Dat hij van windsurfen houdt. En dat hij als talentenspeurder voor Borussia Dortmund goed werk verrichtte – het leverde hem de bijnaam ‘Diamantauge’ op – maar bij Arsenal snel weer was vertrokken. Ook een kenmerk van Mislintat: als de werkrelatie niet botert, om wat voor reden dan ook, zoekt hij zijn heil elders.

Avontuur

Door zijn tijd in Londen spreekt hij goed Engels, zoals tijdens de presentatie in Amsterdam. Mislintat praat snel. En veel. Hij gaat geen onderwerp uit de weg, behalve dan de reden van Marc Overmars’ vertrek: seksueel grensoverschrijdend gedrag. “Dat is niet om hier aan tafel te bespreken,” zegt hij in de persruimte op het verenigingscomplex.

Mislintat heeft zin in zijn Nederlandse avontuur bij een grote club als Ajax. “Alles ademt hier topvoetbal. Het stadion, de faciliteiten hier op De Toekomst, de mensen die je spreekt. Er heerst een cultuur van móéten winnen en dan ook nog op een manier die past bij Ajax. Ik vind het een eer en een enorme uitdaging om daar mijn bijdrage aan te leveren.”

Beste versie

De Duitser vindt het niet vreemd dat Ajax bij hem is uitgekomen. “Het is niet gepast om over je eigen trackrecord te spreken. Bovendien: wat heb ik eraan dat ik ooit spelers als Lewandowski of Aubemayang heb ontdekt? Het is sneeuw van gisteren. In de sport moet je altijd nastreven dat je morgen een betere versie van jezelf bent. Maar ik heb 23 jaar ervaring in dit vak en werkte bij grote clubs als Borussia Dortmund, Arsenal en VfB Stuttgart. Dan ben je niet verrast als Ajax je vraagt om voor deze functie in gesprek te gaan.”

Mislintat verwijst naar het persbericht van Ajax, waarin algemeen directeur Edwin van der Sar een korte uitleg gaf over de komst van de nieuwe directeur voetbalzaken. “We zochten iemand die voor aanvallend en aantrekkelijk voetbal staat, een internationaal netwerk heeft en oog heeft voor zowel scouting als ontwikkeling en doorgroei van eigen jeugd. Sven voldoet aan het profiel. Daarbij komt dat hij een manier van werken heeft die past bij deze tijd.”

Heitinga als hoofdtrainer

Behalve met Van der Sar sprak Mislintat ook met Klaas-Jan Huntelaar, de technisch manager die zich de afgelopen weken en maanden vooral met de scouting heeft bemoeid. Die twee zullen veel moeten samenwerken. Mislintat lachend: “Dat zal twee keer per jaar gedoe opleveren gezien ons Duitse verleden, als Schalke 04 en Borussia Dortmund tegen elkaar spelen. Maar verder is Klaas-Jan een zeer ambitieuze en gedreven man. Een oud-voetballer bovendien, net als Van der Sar. Dat is ervaring die ik ontbeer. Maar ik hoop de club met mijn expertise vooruit te helpen. We moeten het samen doen.”

Er liggen enkele stevige dossiers op Mislintat te wachten. De belangrijkste is die van de hoofdtrainer: mag John Heitinga aanblijven, zoals hij zelf wenst, of moet er een nieuwe, meer ervaren man komen? En wie worden de assistenten? Michael Reiziger vertrekt en het contract van Dwight Lodeweges loopt af. Op zijn eerste dag bij de club sprak Mislintat met interim-trainer Heitinga, die wat hem betreft, zo zei hij op ESPN, op ‘poleposition’ ligt om ook volgend seizoen hoofdtrainer van Ajax te zijn. Toch hebben ze het vooral gehad over het heden, niet de toekomst. “De komende weken zijn zó belangrijk. Het doel is om alles te winnen tot het einde van het seizoen. Daar gaat alle aandacht naartoe.”

In gesprek met spelers

Ook met tal van spelers zal de nieuwe directeur voetbalzaken in gesprek moeten. Te beginnen met aanvoerder Dusan Tadic, wiens contract na volgend seizoen afloopt. Datzelfde geldt voor Davy Klaassen. Met Mohammed Kudus, Edson Álvarez en Jurriën Timber moet de club eveneens snel om tafel. Zij zijn de meest begeerde Ajacieden, van wie die eerste twee afgelopen zomer al een transfer wilden maken. Mislintat weet het, maar trapt ook op de rem. “Ik denk niet dat Ajax haast heeft, eerlijk gezegd. Er loopt vrijwel geen speler uit zijn contract. Bovendien is achter de schermen onder anderen door Huntelaar al veel overleg gevoerd met spelers en zaakwaarnemers. Ajax heeft echt niet stilgestaan. Ik heb vanaf de Europa Leaguewedstrijden tegen Union Berlin alle duels van Ajax gezien. Ik moet mij een beeld vormen van de hele selectie, en dat kan ik nu ook doen in persoonlijke gesprekken. Ik begin officieel op 19 mei, maar ik bereid me daar zeer goed op voor.”

Dat de huidige selectie niet in balans is, verbaast Mislintat niet. “Als twee spelers uit hun contract lopen en vijf anderen voor veel geld worden verkocht, moet je niet raar opkijken als het daarna minder gaat. Het is aan ons allemaal om van Ajax weer een team te maken dat in Nederland alle prijzen kan winnen, de groepsfase van de Champions League haalt en ook Europees overwintert.”

Data-Deutscher

Met Sven Mislintat haalt Ajax een moderne directeur voetbalzaken in huis. Een andere bijnaam van hem is ‘Data-Deutscher’. Hij grinnikt erom. Mislintat is zeker geen directeur die voetballers louter beoordeelt op cijfertjes en statistieken. “Het blote oog is net zo belangrijk. En individuele gesprekken voeren met voetballers. Je moet weten wat voor karakters je in huis haalt. Ruim twintig jaar geleden beschikte ik ook niet over een laptop, of een computerprogramma om spelers te volgen. Maar het is een geweldig hulpmiddel. Je kunt een speler niet vijftig keer live aan het werk zien. Maar je kunt hem via data wel vijftig duels volgen. Het oordeel over een voetballer moet zo objectief mogelijk zijn. Daarom moeten er ook verschillende scouts naar een speler kijken. Scouting is geen eenmanswerk. Er moet een dialoog ontstaan.”

