Nieuwe korpschef Frank Paauw is stiekem Ajacied

En ja: hij heeft geëist dat hij in Den Haag kan blijven, omdat hij daar zo leuk woont. Met een tuin, aan een watertje. "Anders zou mijn verloofde Lucy mee moeten verhuizen, terwijl ze nu met de fiets naar haar werk kan. Ze werkt ook fulltime, bij de politie in Den Haag. Ik heb tegen Amsterdam gezegd: reken mij af op mijn aanwezigheid, niet op waar ik woon."



Ervaren chef

Waarom ze hem zo graag in de hoofdstad willen hebben? Paauw: "Pff, lastige vraag. Ze zochten een ervaren politiechef, denk ik. Hou het daar maar op. In Rotterdam zijn vier professionele voetbalclubs en een haven die in de top 10 van de wereld staat. Amsterdam is het centrum van media en politiek. De stad wordt overspoeld door toeristen en heeft meer georganiseerde criminaliteit à la ­Holleeder en de mocromaffia."



Hij heeft even moeten nadenken. Hij had het naar zijn zin in Rotterdam. Maar ja, had hij dan nog tien jaar moeten blijven? "Het is natuurlijk ook eervol om gevraagd te worden, prestigieus. Al ben ik daar niet heel gevoelig voor. Eer en glorie verbleken vrij snel als je het niet goed doet. Laat ik het zo zeggen: het is een keuze met het hoofd, het hart moet nog even mee."