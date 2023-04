Nieuwe KNVB-regels toegepast: NAC-Willem II definitief gestaakt na voorwerpen op het veld

Scheidsrechter Jeroen Manschot heeft de wedstrijd definitief gestaakt nadat er tweemaal iets op het veld werd gegooid. Beeld Pro Shots / Toin Damen

Scheidsrechter Jeroen Manschot stuurde de spelers na zo’n 70 minuten voor de eerste keer naar de kleedkamers, nadat vanaf de tribunes een stuk vuurwerk op het veld was gegooid. Na een onderbreking van enkele minuten keerden de spelers terug op het veld. Toen Willem II een kwartier voor tijd scoorde via Elton Kabangu, werden vanuit hetzelfde vak ook glazen bier naar de feestende spelers uit Tilburg gegooid. Manschot blies direct af en gebaarde dat de spelers weer van het veld moesten gaan, dit keer definitief.

Hij volgde daarmee de regels die de KNVB vorige week aanscherpte, nadat Ajaxspeler Davy Klaassen in De Kuip vanuit het Feyenoordpubliek een voorwerp op zijn hoofd kreeg. Als er vuurwerk of een voorwerp op het veld zou worden gegooid, zou de wedstrijd tijdelijk gestaakt worden. Bij herhaling zou de wedstrijd definitief gestaakt worden.

NAC-trainer Peter Hyballa baalde na afloop van de gebeurtenissen. “De stadionspeaker heeft het nog uitgeroepen. Dit is geen discipline van de supporters. Dit is tegen ons team en de club. Het is ook niet goed voor ons imago. In Zuid-Amerika gebeurt dit vaker. Maar ik vind het ook wel goed hoe Nederland het doet. Alle volksclubs liggen nu onder een vergrootglas,” aldus Hyballa.

Rookpotten

Eerder op de avond werden bij de opkomst van de spelers al rookpotten afgestoken in de clubkleuren van NAC, geel en zwart. Op het moment dat de spelers zich in de middencirkel opstelden om een minuut stilte te houden voor de overleden oud-speler Cock Luyten van NAC, knalde aan één kant van het veld heel wat vuurwerk de lucht in. Dat duurde zo lang dat scheidsrechter Manschot moest wachten tot hij de minuut stilte kon laten ingaan.

Medewerkers van NAC moesten daarna al het vuurwerk op het veld opruimen. De spelers hielden zich ondertussen warm door wat ballen naar elkaar te schieten.

Bij de duels tussen NAC en Willem II zijn dit seizoen vanwege veiligheidsoverwegingen geen supporters van de uitspelende club welkom.

