Nieuwe honkbalclub in Oost na fusie: Amsterdam Capitals

OVVO (Op Volharding Volgt Overwinning) was een van de oudste honkbalverenigingen van Nederland. In 1915 werd de club samen met de gelijknamige voetbalvereniging opgericht en van 1947 tot en met 1977 speelde de club in de hoogste afdeling van Nederland. OVVO werd in die periode zesmaal landskampioen.

TIW-Survivors, dat voor de verhuizing vorig jaar naar Oost zijn wedstrijden in Diemen speelde, is geen onbekende in het stadsdeel. Ooit begon de club er al als honkbalafdeling van VVGA (Vereniging Voor Gemeente Ambtenaren) om na enkele fusies in de jaren 70 neer te strijken in Diemen als Giants Diemen.

Daar fuseerde de club later met de honkbalafdeling van Ajax. In de jaren 80 verhuisde een deel van de vereniging naar Almere. De Survivors bleven achter. Die club fuseerde later weer met de TIW (Trainen Is Winnen) en zo bleef TIW-Survivors over. Dat TIW-Survivors en OVVO nu fuseren is tekenend voor de honkbalsport in Nederland. De populariteit is al jaren tanende.

Nieuwe hockeyvelden

Toch zag het er een lange tijd niet naar uit dat er een fusie tussen beide verenigingen zou komen. TIW-Survivors stapte vorig jaar nog naar de rechter om een gedwongen verhuizing van hun sportpark in Diemen te voorkomen. De gemeente daar wilde de club weg hebben. Ze moesten plaats maken voor nieuwe hockeyvelden.

De club verloor die rechtszaak, ondanks dat beide verenigingen en de honkbalbond aangaven dat de twee velden op sportpark Middenmeer ontoereikend zouden zijn om alle teams van beide verenigingen op te laten spelen. Beide verenigingen vreesden voor hun voortbestaan bij een samenvoeging op het sportpark in Oost.

Een verhuizing naar de gemeente Amsterdam, die beloofde ‘aanvullende investeringen’ te doen om OVVO en TIW-Survivors van voldoende faciliteiten te voorzien, was uiteindelijk toch de enige optie.

Passen en meten

Volgens Amsterdam Capitals-voorzitter Gregor Rossen, die eerst voorzitter van TIW-Survivors was, is het nog steeds passen en meten op de twee velden die op Sportpark Middenmeer liggen. “We zijn eigenlijk nog steeds met te veel mensen voor de capaciteit die we hebben,” aldus Rossen. De Amsterdam Capitals hebben op dit moment zo’n 200 leden verdeeld over twaalf teams.

Wel is hij blij met de nieuwe naam en vereniging. “In een kort tijdsbestek hebben we met twee verenigingen veel stappen gezet,” zegt Rossen. “Ik ben trots op de manier waarop dat is gegaan. Met veel positieve energie, aardig wat zweet en ook een glimlach van veel mensen hebben we hieraan gewerkt. Dat komt nu allemaal samen in de Amsterdam Capitals. We kijken met optimisme naar de toekomst van de vereniging en de honk- en softbalsport in Amsterdam-Oost en Diemen.”