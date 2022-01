Nieuwe generatie staat klaar om de macht over te nemen, maar Van der Haar en Vos winnen NK

Marianne Vos in actie tijdens het NK veldrijden, waarin ze voor de zevende keer de beste zal blijken. Beeld ANP

Wanneer ze de macht in het veldrijden gaan overnemen? “Dat duurt niet lang meer,” voorspelt Fem van Empel, 19 jaar oud. De rijdster van Pauwels Sauzen-Bingoal spreekt namens haar vriendinnen Puck Pieterse en Shirin van Anrooij. De drie tieners zijn dit jaar doorgebroken en openen wekelijks in de wereldbeker en superprestige de aanval op de gevestigde orde. “Ik denk dat ze onderhand wel schrik van ons hebben.”

Op het Nederlands kampioenschap in het Brabantse Rucphen kwamen ze deze zondag echter nog tekort. Van Empel wordt vierde, Van Anrooij vijfde en Pieterse negende. Daarmee vormen de drie hemelbestormers wel het podium bij de beloften, de categorie die ze internationaal domineren. Kort voor de ceremonie nemen ze dollend het koersverloop met elkaar door.

Dat doen de drie talenten ook voor een cross. Van Empel, Van Anrooij en Pieterse denken niet alleen in het belang van de ploeg of het land, voor hen telt ook de prestatie van hun generatie. “Na het inrijden geven we elkaar tips over bijvoorbeeld het insturen van bochten of bespreken we een tactiek om de elitevrouwen voor te blijven,” zegt Pieterse. “We zijn echt samen bezig om ze te pakken.”

Goed voor het Nederlandse veldrijden

Marianne Vos (34), winnares bij de elitevrouwen vóór wereldkampioene Lucinda Brand, is de aanwezigheid van de 19-jarigen gewend. “Het had me niet verbaasd als ze hier voor de titel hadden meegestreden,” zegt Vos, die voor de zevende keer het NK won. “Het is mooi dat een jonge generatie een opmars maakt. We gaan het nog heel moeilijk met ze krijgen. Dit is goed voor het Nederlandse veldrijden.”

De resultaten zijn er deze winter al. Van Empel is wereldkampioen bij de beloften en heeft de wereldbekerrit in Val di Sole op haar naam gezet. Van Anrooij is Europees kampioen bij de beloften en Pieterse heeft al tweede plaatsen in de internationale crossen van Hulst en Tabor gereden. Samen bezetten ze plek drie, vier en vijf in de wereldbeker en vormen ze een bijzondere generatie, die in het buitenland jaloezie opwekt. In België wachten ze al jaren op nieuw talent. In de beloftencategorie is nog nooit een Belgische voor het drietal geëindigd.

De Nederlandse beloften zijn vooral meer allround dan de buitenlandse vrouwen, denkt Van Anrooij. “Wij kunnen op elke ondergrond uit de voeten. Of het nu nat of droog is, we kunnen snel schakelen waar anderen haperen.”

De drie hebben respect voor iedereen, maar ontzag voor niemand. Bovenal zijn ze enorm leergierig. Van Anrooij kijkt de bochtentechniek af van ploeggenoot Brand en ploegleider Sven Nys. Het hardlopen beheerst ze door haar atletiekverleden. Door het mountainbiken sturen Van Empel en Pieterse in vloeiende bewegingen langs concurrenten.

Alle drie blinken ze uit in explosiviteit, al leggen ze het nog af op pure kracht en uithoudingsvermogen. Angst kennen ze niet. Bijna roekeloos storten ze zich in afdalingen. “We zijn niet echt bezig met de consequenties,” zegt Pieterse, die uitkomt voor Alpecin-Fenix. “Op de weg en op de mountainbike is het bovendien erger. Dan heb je meteen wonden of moet je hechtingen halen.”

Samen tillen de vriendinnen elkaar naar een hoger niveau, de strijd maakt ze sterker. Elke wedstrijd wil de een weer voor de ander zitten, maar bij verlies gunnen ze de ander de glorie. “Toen Shirin het Europees kampioenschap won, was ik oprecht heel blij voor haar,” zegt Pieterse. “Dat zeg ik dan ook. In de race laat ik mijn benen weer spreken. Als ik wil winnen, moet ik gewoon harder trappen. We halen de motivatie uit elkaars prestaties. Hopelijk blijven we dat nog jaren doen.”