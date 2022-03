Nieuwe Djokovic-soap in de Verenigde Staten? Alle ingrediënten zijn aanwezig

Novak Djokovic. Beeld AP

Het leek ze in Indian Wells wel aardig om de grote spelers die dit jaar ontbreken op het beroemde masterstoernooi op een speciale muur te plakken. ‘We zullen jullie missen’, staat er geschreven naast de beeltenissen van Ash Barty en Serena Williams. Maar ook Novak Djokovic heeft een plekje. Want het zo leek zo logisch. Wie niet gevaccineerd is, komt de Verenigde Staten niet in. “Dus kan ik daar niet spelen,” zei de Serviër eerder zelf. Hij vertelde ook te accepteren dat hij een prijs moet betalen voor zijn principes. Zonder prik kom je op dit moment niet zomaar ieder land binnen, het zij zo.

Grenzen opzoeken

Toch staat Djokovic gewoon op het speelschema van Indian Wells, waar de mannen donderdag beginnen. Als tweede geplaatst, met een bye in de eerste ronde. Of hij ook komt? Niemand weet het. Al dagen bleef het stil vanuit de toernooiorganisatie. Tijdens de loting werd zijn naam niet genoemd. Daarna kwam een kort statement, waarin werd gemeld dat er nog gesproken wordt met het team van Djokovic en het onzeker is of hij over de juiste papieren beschikt en kan spelen. Zijn eerste partij zou normaal gesproken in het weekeinde zijn.

Zo dreigt Djokovic opnieuw het middelpunt te worden van een rel. Weer zoekt hij de grenzen op, net als eerder dit jaar in Australië. Ook daar zou hij het land niet in komen zonder inenting tegen corona, maar wist Djokovic op basis van een recente besmetting aanvankelijk een medische vrijstelling te bemachtigen. Dat accepteerde de Australische overheid niet, waarna hij na twee rechtszaken en een detentie in een immigrantenhotel uiteindelijk het land werd uitgezet. De grand slam werd daarmee volledig overschaduwd door de soap rond de toen nog nummer 1 van de wereld.

Imagoschade

In een poging wat van de opgelopen imagoschade te repareren, gaf Djokovic enkele interviews. Hij gaf toe dat hij, direct na zijn besmetting, onzorgvuldig was geweest door meerdere keren onder de mensen te komen. Dat hij de publicitaire rel had onderschat. En dus zou accepteren dat hij in sommige landen niet kan tennissen zo lang die streng zijn over niet gevaccineerde inreizigers. Het nam de twijfels over de juistheid van zijn verhaal en zijn positieve test overigens niet direct weg.

Djokovic speelde vervolgens in het Midden-Oosten. Verloor daar relatief vroeg en zag Daniil Medvedev de nummer 1-positie overnemen. Hij stuurde de Rus felicitaties. Eerder deze week kwam Djokovic nog in het nieuws door om financiële steun te vragen voor de Oekraïense oud-tennisser Sergiy Stakhovsky, die in zijn vaderland bij het leger is gegaan om tegen de Russen te strijden.

Onsportief

Maar het koord waarop Djokovic balanceert, blijft dun. Of hij nu wel of niet mee mag doen in Indian Wells, opnieuw trekt een kwestie die weinig met tennis te maken heeft alle aandacht. Het toernooi is er niet in geslaagd om voor aanvang klare wijn te schenken. Djokovic heeft geweigerd zich terug te trekken uit het evenement. Als hij zijn medische documentatie niet op orde krijgt en zich alsnog moet afmelden, heeft één speler het kwalificatietoernooi gespeeld terwijl dat niet had gehoeven: João Sousa. En had dus iemand anders de kans moeten krijgen om zich via die kwalificaties te plaatsen. Bovendien gaat de loting van het hoofdtoernooi dan op de schop. Dat wordt in de tenniswereld als onsportief beschouwd. De vraag hoe er in Amerika gereageerd zal worden op iemand die mazen in de wet zoekt om onder de coronaregels uit te komen, laat zich raden.

Laat staan als Djokovic wel meedoet. Dat is niet uitgesloten. Een veel gehoorde suggestie is dat hij naar Mexico zou kunnen vliegen, om vanaf daar met de auto de Amerikaanse grens over te steken richting Californië. Hij doet dan niets illegaals. Alle bezoekers van het tennispark in Indian Wells moeten gevaccineerd zijn, voor spelers geldt dat niet.

Zo lijken alle ingrediënten aanwezig voor een nieuwe Djokovic-soap.