Nieuwe blessurecijfers van VeiligheidNL: dit waren de gevaarlijkste sporten in 2022

Relatief gezien maakt een mountainbiker de grootste kans op een blessure. Dat maakt mountainbiken dan wel de ‘gevaarlijkste’ sport, maar aangezien in Nederland veel meer mensen voetballen, steekt het absolute aantal voetballers dat op de eerste hulp terechtkomt met kop en schouders uit boven de rest.

Toch is bij voetbal een interessante daling te zien in het aantal sportblessures in 2022, afzet tegen 2018 en 2019. De onderzoekers vergelijken het liefst met de jaren vóór corona, omdat veel sporten tijdens de lockdowns stillagen. In 2022 kregen voetballers naar schatting 970.000 blessures. Dat is het totaal, inclusief de mensen die geen medische hulp nodig hebben. Omgerekend is dat 5,6 ongelukken per duizend uur voetbal, maar dat is een stuk minder dan het aantal blessures in 2018 bij duizend uur voetballen: 7,3.

Bewegingswetenschapper Evert Verhagen van Amsterdam UMC, die niet betrokken is bij het onderzoek van VeiligheidNL maar de uitkomsten wel goed volgt, herkent de daling. Hij doet onderzoek naar methoden om blessures te voorkomen. Zijn vermoeden is dat de afname te danken is aan meer aandacht voor preventie, ook bij de KNVB.

Bewegingswetenschappers leren steeds meer over blessurepreventie en bovendien zijn de warming-upprogramma’s door de jaren heen gebruiksvriendelijker geworden, zegt Verhagen. “Daar zijn voorbeelden van. Zo is er een set oefeningen van een kwartier, waarvan wij onderzoekers weten: dat voorkomt blessures. Maar in de praktijk, op dat voetbalveld in de regen waar je maar een uur training hebt, is het moeilijk uitvoerbaar. Het is te veel. Vroeger zeiden we dat je het hele kwartier moet volmaken, maar inmiddels is de boodschap: dít zijn de effectieve oefeningen. Pik er een paar uit.”

Beter een greep uit preventieve programma’s dan helemaal niets, is het idee.

Zorgenkindjes

Fitness en hardlopen zijn ook blessuregevoelige sporten, maar die sporters belanden veel minder vaak in het ziekenhuis. In absolute getallen is voetbal dus een koploper (zie graphic) – 31.400 voetballers strompelden in 2022 de spoedeisende hulp (SEH) op. Wonderlijk is dat niet: voetbal is de grootste teamsport in Nederland. Gym op school staat met 8300 SEH-bezoeken op de tweede plek in absolute aantallen. Wel vermoedt Verhagen dat de drempel voor onderwijzers om met kinderen naar de SEH te gaan laag ligt, omdat de ouders er vaak niet bij zijn. Dat vertekent wellicht het beeld van serieuze ongelukken.

Van de sporters op de SEH is bijna de helft, 44 procent, onder de 18 jaar. De meeste ongelukken gebeuren door een val (62 procent) of een aanvaring met een voorwerp zoals een bal (17 procent). De helft moet naar het ziekenhuis vanwege een breuk.

Kortom: er is voor bewegingswetenschappers nog veel werk te verzetten, zegt Verhagen. Soms zijn het de noviteiten die om aandacht vragen. Wielrennen en mountainbiken waren altijd al zorgenkindjes, maar nu bestaan er ook elektrische mountainbikes. “Die gaan nóg harder en die fietsen zijn ook zwaarder en daardoor moeilijker te hanteren. Dat gaan we denk ik ook terugzien in het aantal valpartijen.”

Korte, snelle bewegingen

VeiligheidNL noemt padel een nieuwkomer om ‘in de komende jaren in de gaten te houden’. Verhagen verwacht niet dat bij padel de kans op blessures schrikbarend veel hoger is dan bij bijvoorbeeld squash, maar gaat dat op verzoek van de Tennis Bond KNLTB wel onderzoeken. “Wij gaan een groep padelspelers een lange tijd volgen. We kijken hoeveel ze sporten, hoe en wat de relatie is met de blessures.” Bij padel worden veel korte, snelle bewegingen met de benen gemaakt. “Als je kijkt naar de blessures, dan zijn het veel verstuikte enkels, iemand die zich verstapt of zijn knie verdraait.”

Horen blessures niet gewoon bij sport en moeten we ze niet voor lief nemen? “Mensen zeggen weleens: ‘Het zijn maar blessures’, maar de sociale impact is enorm, als je bijvoorbeeld kijkt naar uitval van werk of de kosten voor de zorg.” Volgens VeiligheidNL kost een bezoek aan de SEH vanwege een sportblessure gemiddeld 2100 euro. Opgeteld is dit 220 miljoen euro, de revalidatiekosten niet meegerekend.

Tegelijkertijd benadrukt Verhagen dat mensen zich niet moeten blindstaren op de risico’s. “Het mag niemand weerhouden om lekker te gaan sporten. De kans dat je met een blessure op de spoedeisende hulp terechtkomt is klein, en dat risico weegt echt niet op tegen het plezier en de gezondheid die je uit het sporten haalt.”

