Nieuwe afgang voor Koeman en FC Barcelona

Ronald Koeman ziet de bui al hangen. Beeld REUTERS

De nederlaag in Lissabon in het miljardenbal is een nieuwe tik voor de Spaanse grootmacht. Barcelona begon de Champions League met een kansloze nederlaag in Camp Nou tegen Bayern München: 0-3. De socios hoopten dat Barça tegen Benfica revanche zou nemen, maar niet voor de eerste keer dit seizoen kwamen de fans bedrogen uit. Koeman had amper plaatsgenomen op de bank of de Portugezen hadden de score al geopend. Darwin Núñez ontweek na drie minuten de buitenspelval, trok handig naar binnen en verschalkte doelman Marc-André ter Stegen in de korte hoek: 1-0.

De Nederlandse inbreng bij Barelona was gisteren groot. Koeman gunde Luuk de Jong opnieuw een plek in de spits, ook Memphis Depay en Frenkie de Jong startten. Luuk de Jong had al na tien minuten een grote kans op de 1-1, maar de spits faalde van dichtbij op aangeven van Frenkie de Jong.

Nog in de eerste helft greep Koeman in. Hij haalde routinier Gerard Piqué naar de kant, maar de ommekeer bleef uit. De smeekbede van Depay om een strafschop na een overtreding op hem werd niet gehonoreerd en Luuk de Jong miste opnieuw van dichtbij, hoewel hij in buitenspelpositie bleek te staan.

Genadeslag

Benfica, dat eerder dit seizoen de poulefase haalde door zich van PSV te ontdoen, was wel trefzeker. Na 68 minuten bracht Rafa Silva de thuisclub op 2-0. Elf minuten voor tijd deelden de Portugezen de genadeslag uit. Nadat Sergiño Dest de bal tegen de hand had gekregen, bracht Darwin Núñez uit de toegekende strafschop de eindstand op 3-0.

Een nieuwe dreun in Lissabon voor Barcelona, dat nooit eerder twee Champions Leagueduels op rij heeft verloren en nu laatste staat in de poule, met nul punten. De druk op Koeman zal door de nederlaag verder toenemen, wist hij zelf ook. “Het is een harde nederlaag. Als de mensen binnen de club de situatie niet herkennen, dan ziet het er wel slecht uit voor mij, ja,” aldus Koeman gisteravond. “We hebben niet eens een rechtsbuiten. Ik vind het allemaal niet zo vreemd, hoor. We hebben op dit moment niet het geluk en ook niet de echte klasse voorin. Nee, de Champions League gaan we niet winnen.”

Het financieel geplaagde Barcelona speelde in de competitie al drie van de zes duels gelijk, waardoor de achterstand op Real nu al vijf punten bedraagt. Een zege op Benfica had de druk van de ketel kunnen halen – zeker nu zaterdag in La Liga een nieuw examen wacht met de uitbeurt bij Atlético Madrid.