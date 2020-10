Nieuw elan Oranje? Eerder het tegenovergestelde

Georginio Wijnaldum in actie voor Oranje in Zenica. Beeld EPA

De wedstrijd in Zenica was al 79 minuten oud, toen Oranje vanavond eindelijk zijn eerste echt grote kans creëerde. Invaller Steven Berghuis draaide vanaf rechts een scherpe voorzet voor het doel, spits Luuk de Jong kopte van dichtbij naar de grond, maar de Bosnische keeper Ibrahim Senic redde voortreffelijk.

Ironisch genoeg stelde dat specifieke moment meteen de keuzes van bondscoach Frank de Boer ter discussie. In de basisopstelling van Oranje hadden Quincy Promes (links) en Donyell Malen (rechts) allebei de voorkeur gekregen boven Berghuis, al maanden de man in vorm bij Feyenoord.

Berghuis

De Boer koos daarmee voor twee aanvallers die zelden een voorzet geven, juist in een ploeg waarin kopspecialist Luuk de Jong speelde door de schorsing van Memphis Depay. Berghuis stond amper in het veld, of plots kwam er wél gevaar en dreiging vanaf de vleugel. Opeens werd De Jong wél in stelling gebracht, na dik zeventig minuten stroperig en fantasieloos voetbal.

Natuurlijk leidt een slotfase vaker tot kansen in interlands zoals deze, wanneer de ruimtes wat groter worden en de favoriet wat nadrukkelijker voor opportunisme kiest. Maar pijnlijk was het wel voor De Boer, de bondscoach die door de KNVB is aangesteld om ‘de lijn Koeman’ verder door te trekken. Eén specifieke keuze maakte De Boer voor zijn eerste serieuze interland – en prompt pakte die faliekant verkeerd uit, voor iedereen zichtbaar. “Ik denk dat mijn strijdplan vooraf ook wel te rechtvaardigen viel,” zei De Boer na afloop. “Maar dat Steven goed inviel, was wel duidelijk.”

Veldspel

Het gelijkspel in Zenica betekent niets minder dan een valse start voor de opvolger van Ronald Koeman. En niet alleen om zijn specifieke keuzes in de aanval, bovenal ook het veldspel van Oranje bood volop reden tot zorg. Woensdag tegen Mexico was er nog het excuus van een handvol wisselingen, bedoeld om spelers rust te geven in een drukke fase van het seizoen.

Tegen Bosnië en Herzegovina had De Boer wél een nagenoeg complete selectie, op Memphis en de geblesseerde Matthijs de Ligt na. Ook nu maakte Oranje een ongeïnspireerde indruk, terwijl het bij balverlies ronduit kwetsbaar oogde tegen de counterende thuisploeg. Steeds opnieuw sneed de modale tegenstander door de Nederlandse verdediging.

Voorspelbaar

Bij Oranje zelf ging de bal vooral fantasieloos en traag rond, in voorspelbare patronen, precies in lijn met de karikatuur die rond De Boers teams is ontstaan in de laatste jaren. Alleen verdediger Stefan de Vrij kreeg in de openingsfase een kopkans, daarna was vooral Bosnië en Herzegovina gevaarlijk in de tegenaanval. Een spelbeeld dat tot de invalbeurt van Berghuis nauwelijks kantelde.

In de slotminuten had Ryan Babel alsnog de winnende goal op zijn schoen, maar de invaller schoot van dichtbij finaal naast. Ook dat was in zekere zin typerend: waar Koeman niet zelden gered werd in de tweede helft, niet zelden met wat mazzel, ontbrak het De Boer nu wel aan geluk. “Als je vijf opgelegde kansen krijgt, moet je er op dit niveau minstens één maken,” verzuchtte de bondscoach na afloop.

Eén punt

Maar wat de start van De Boer nog wat zorgelijker maakt: woensdag wacht al het uitduel tegen Italië in Bergamo. Eén punt uit drie wedstrijden is zomaar een reëel scenario voor De Boer, een statistiek die hem meteen tot één van de zwakst startende Oranje-bondscoaches ooit zou maken. Vorige maand bleek in Amsterdam al hoe sterk de Italianen zijn, tactisch en technisch in alle opzichten de baas over Oranje.

Dat doembeeld legt ook meteen druk op de top van de KNVB, de bond die boven alles een bondscoach wilde die niet te veel zou veranderen. Directeur Eric Gudde & co gingen in hun zoektocht nadrukkelijk om Louis van Gaal heen, in de angst dat de geroutineerde topcoach teveel druk op de organisatie en de zittende stafleden zou leggen. Met De Boer kon iedereen rustig op zijn plek blijven.

Het is nog veel te vroeg om te toetsen of die afweging de juiste was, maar de voortekenen zijn vooralsnog niet al te gunstig. Van nieuw elan is bij het Nederlands elftal onder De Boer nog geen enkele sprake. Eerder exact het tegenovergestelde.