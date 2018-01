Nieuw bestuur ASV De Dijk wil rust in de tent

Het heeft lang gerommeld bij de club. Hoofdsponsor en clubicoon Heino Braspenning kondigde in november aan de samenwerking na dit lopende seizoen te beëindigen. Dat kwam het toenmalige bestuur op verbale intimidatie en bedreiging te staan.



Aangifte

Dat was van dusdanige aard dat eind november aangifte werd gedaan en alle bestuursleden opstapten. 'Om verdere escalatie te voorkomen en de doorgaans prettige sfeer op en om de vereniging niet verder in gevaar te brengen, is het bestuur unaniem tot het besluit gekomen om af te treden," zei scheidend voorzitter Ton Langelaar toen.



Braspenning en het toenmalig bestuur waren het op bepaalde punten dusdanig oneens dat er de nodige irritatie was ontstaan, zegt Barends nu. "Daarom is er besloten afstand te nemen van elkaar. De druk eraf en de rust terug laten keren op de club."



Hij noemt dat een van de belangrijkste taken voor het nieuwe bestuur. Dat bestaat verder uit onder meer Said Bentohami, die zich in eerste instantie ook kandidaat had gesteld.



Braspenning zette de twee potentiële voorzitters bij elkaar. "Toen bleken onze plannen behoorlijk op elkaar te lijken. Binnen een uurtje waren we eruit en konden we er een klap op geven." De algemene ledenvergadering ging woensdag in 'groten getale' akkoord. Bentohami heeft als bestuurder de portefeuille zondag-1 gekregen.



Profvoetbal

Met dat team leefde lang de wens ooit de tweede profclub van Amsterdam te realiseren. Die plannen worden voorlopig even geparkeerd.



Barends sprak deze week opnieuw met de voormalige hoofdsponsor en heeft de garantie z'n spelers tot aan het eind van het seizoen te kunnen betalen, maar hij gaat ook hard op zoek naar nieuwe geldschieters. Het is in ieder geval gelukt een aantal spelers die wilden vertrekken toch binnenboord te houden, verzekert hij.



De Dijk gaat zich voorlopig niet actief inzetten om een profvereniging te worden. "We hebben een goede ploeg, maar staan wel derde van onder. Voor dit seizoen zouden we blij zijn met een stevige eindpositie in het rechterrijtje."