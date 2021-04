Niet één speler van dit AZ zou een versterking zijn in Amsterdam

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen uit de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl.

26 april: een 9 voor Davy Klaassen

Het zijn zelden lelijke doelpunten die Davy maakt en altijd zijn ze doorslaggevend. Zijn ­aankoop is net zo belangrijk gebleken als die van Blind, Tadic, Martínez en Álvarez. Wat de wedstrijd van gisteren betreft, mag ik Haller niet overslaan. Hij is de nieuwe pispaal op ­sociale media, natuurlijk vanwege zijn ogenschijnlijk freaky lichaamsbouw en beheersing, ­terwijl hij gisteren van groot belang was, mede door zijn balveroveringen voorin. Een hoogtepunt op verdedigend gebied was Álvarez’ sliding tackle op Martins Indi twee meter van het doel. AZ werd door Ajax tot modale tegenstander gereduceerd. Kijkend naar deze wedstrijd zag ik niet één speler uit Alkmaar die een verbetering in Ajax’ selectie zou zijn. Gudmundsson werd door Álvarez uit de wedstrijd gespeeld en de veelgeroemde Midtsjø en Koopmeiners waren vooral onzichtbaar. Davy ­Klaassen won bijna al zijn duels en schitterde voor het doel.

Davy Klaassen. Beeld Pro Shots / Stanley Gontha

24 april: een 7 voor Memphis Depay

Memphis kreeg een driftbui vanjewelste, inclusief het zichzelf schreeuwend op de grasmat storten als een peuter op de vloer van de supermarkt. Ik kon het hem niet kwalijk nemen.

Hij had net geel gekregen van Stéphanie Frappart voor een schwalbe. Maar dat was het niet. Het was een vermeende Schwalbe: Fofana van Monaco trok hem aan zijn arm in het strafschopgebied. Elke voetballer gaat dan neer, zelfs de sterkste torso’s trekken die conclusie. De kaart levert Memphis een schorsing op, tegen Lorient.

Hij speelde goed, gedreven en vol inspiratie. Lyon begon in deze kwartfinale van de Franse beker sterker en dreigender dan het geblokte Monaco. Ze schoten en kopten binnen zes minuten drie keer op paal en lat via Cornet en Marcelo.

In de tweede helft begon Monaco op Lille te lijken, op een ploeg die de kat uit de boom had gekeken en vervolgens toesloeg. De rode kaart voor Diomandé hielp. Ben Yedder schoot de penalty binnen. Later maakte de Duitser Volland 2-0 met een daverende knal in de bovenhoek. Via 1860 München, Hoffenheim en Leverkusen bij Monaco terecht gekomen, beleeft Volland op 28-jarige leeftijd zijn beste seizoen met tot nu toe vijftien doelpunten en zeven assists.

Om met Rinus Michels te spreken: ik kon de man niet. Maar ik kijk dan ook vaker naar het Franse dan naar het Duitse voetbal.

Memphis Depay Beeld AFP

24 april: een 8+ voor Adam Maher

Nico Tagliafico was een van de weinigen bij Ajax die een redelijk niveau haalde, al veroorzaakte hij een penalty. En als hij even naar zijn niveau moest zoeken, schopte hij een tegenstander. Dat was tegen Utrecht geen bezwaar: zij schopten ook tegenstanders. Alleen Adam Maher deed alles op zijn talent, gedrevenheid en spelinzicht. Hij was verreweg de beste man op het veld en solliciteerde naar het ‘stapje hogerop’ dat de vorige keer bij PSV niet helemaal is gelukt.

Vergeleken met hem was Kudus nergens. De ene na de andere bal leverde hij in, als hij naar rechts moest draaien ging hij naar links en omgekeerd. In de 22ste minuut leidde zijn balverlies een levensgevaarlijke uitbraak van Utrecht in. Nog een half jaar in Jong Ajax lijkt gewenst.

Álvarez had tien balveroveringen en drie onderscheppingen, kopte op de lat en scoorde op de koop toe. Het tweede goede nieuws was dat Nous Mazraoui inviel en meteen zijn extra klasse toevoegde aan het team. Dat Ajax zondag wint van AZ, ligt niet een-twee-drie voor de hand. Maar ook met negen punten voorsprong en wedstrijden tegen Emmen en VVV in het verschiet, gloort een dubbel in de lente.

Adam Maher (r) Beeld ANP

24 april: een 2 voor Andrea Agnelli

Wat fijn vonden we het dat het WK van 1994 in de Verenigde Staten werd gespeeld. Nu zouden de Amerikanen het eindelijk leren: de onweerstaanbaarheid van de grootste sport ter wereld. Hoe heerlijk was het dat de Cosmos Pelé naar New York haalden. Weer een teken van de Amerikaanse ontvankelijkheid voor het voetbal. En wisten we al dat Billy Beane, de eigenaar van de Oakland A’s, een groot voetbalfan was? Een voorloper in alles, dat zag je aan Moneyball.

Gisteren trok JPMorgan Chase, een van de grootste banken ter wereld, zich terug uit de Super League, met aanzienlijke reputatieschade. Opgeruimd staat netjes. Het voetbal heeft Amerika niet nodig. Met zijn Glazers en zijn Henry en zijn Frank McCourt.

Andrea Agnelli Beeld AP

23 april: een 2 voor Florentino Pérez

Simon Kuper twitterde na het echec van de Super League een grappig draadje. Een van de tweets luidde: ‘Dat is de fundamentele idiotie van de voetbalwereld: op het veld zien we een meritocratie. Er zijn geen slechte profvoetballers. Ja, ik hoor de grappen al, maar echt waar, ze zijn er niet. Buiten het veld: geen kwaliteitscontrole en veel middelmaat in de hoogste regionen (sommige coaches inbegrepen).’ Pérez van Real Madrid denkt nog steeds dat de ESL een goed idee was. Hij jammert dat hij nu Haaland noch Mbappé kan kopen. Dat had met het geld van de Super League wel gekund, denkt hij. Rummenigge van Bayern klonk verstandiger: verlaag de spelerssalarissen en doe iets aan de eisen van de makelaars, zei hij. Het zijn de perverse vergoedingen aan mensen als Mendes en Raiola die de sport slopen. Zij stelen het voetbal leeg.

Florentino Pérez Beeld AFP

22 april: een 3 voor Thomas Tuchel

Behalve dat Tuchel thuishoort in een door Mourinho aangevoerd rijtje van voetbalcynici, is hij ook een hypocriet van jewelste. Terwijl John Henry, de eigenaar van Liverpool, tenminste de moeite had genomen een excuus uit te ­spreken, al of niet daartoe bewogen door de aanvoerder van zijn team, de bewonderens­waardige Jordan Henderson, verklaarde Tuchel, na afloop van de zoveelste drollenwedstrijd onder zijn bewind, overtuigd te zijn van de sportieve integriteit van de eigenaren binnen de Super League. De slijmbal dacht uitsluitend aan de 10 miljoen per jaar of daaromtrent die hij oplikt uit de handen van Abramovitsj. Die trouwens al voor de wedstrijd de achterwaartse beweging had ingezet. “The owners love competition, they have a passion for football,” aldus de coach van Ziyech, wiens bullshitdetector in het rood moet zijn geslagen. Tuchel kijkt niet alleen vals, hij is het ook.

Thomas Tuchel. Beeld EPA

21 april: een 9 voor Ángel di María

Het is een opluchting dat Ajax tegen de Super League is, maar de opluchting dat Di María Champions League blijft spelen, is groter. Wie koopt de uitzendrechten van de Super League? Niet Bein Sports, eigendom van de Qatari van Al Jazeera, die van PSG. Zij hebben hun geld gestoken in de rechten van de Champions League en het EK voetbal. De rivaal zit in Manchester: de eigenaar van City, sjeik Mansour, komt uit de Emiraten, waar hij Sky News Arabia oprichtte, een concurrent van Al Jazeera. Hij is partner van British Sky Broadcasting. Sky Sports twitterde dat ze nooit betrokken zijn geweest bij de ESL. Amazon idem. Dus: welk bedrijf wordt de mediapartner van J.P. Morgan? Een zender die zich een enorme zeperd op de hals haalt met een competitie zonder spanning.

P.S. Een competitie die zichzelf opblies voordat er één bal rolde.

Angel di Maria. Beeld EPA

20 april: een 2 voor Andrea Agnelli

Op de dag dat bekend werd dat Gerrit Zalm, de goedlachse liberaal – liberalen zijn goedlachs en lichten de boel op– wordt verdacht van witwassen als directeur van ABN Amro, kondigden twaalf clubs de oprichting aan van een Europese Super League. Het geld wordt gefourneerd door de Amerikaanse bank J.P. Morgan, zoals alle banken gespeend van scrupules en tot op zolder gevuld met zwart geld. Intussen ontploft het voetbal van woede. Gary Neville noemde die superclubs ‘dieven’, Ander Herrera had het over stelen van het volk, Mesut Özil idem en ook bonden schreeuwden moord en brand. Dit moet natuurlijk ­stoppen. De aangekondigde maatregelen klinken goed, hoewel Neville meer wil. Die heeft het over degradaties en transferverboden. De opluchting maandagavond was groot, voor mij en de lezers hier, toen Ajax zich solidair verklaarde met PSG, Bayern München en anderen. Vóór het voetbal, tégen diefstal.

Andrea Agnelli. Beeld AFP

19 april: een 8+ voor Edson Álvarez

Als een verdedigende middenvelder uitblinkt, is dat een slecht teken voor de wedstrijd. Vitesse stond zo strak gespannen op de voetbalbenen, dat men het ten slotte alleen nog kon bijbenen door te schoppen. Dat vorm altijd en eeuwig tussen de oren zit, bleek uit het spel van Antony en Gravenberch. Zij kwamen terug uit een dip en speelden hun beste wedstrijd sinds maart. Raadselachtig was het optreden van Martínez, die in de zestiende minuut de bal verloor, gevaarlijke situatie opgelost door Álvarez, en die een kwartier later verkeerd instapte op een pass langs de lijn, waaruit de gelijkmaker viel. Hij had misschien de loftrompet voor hem in de Italiaanse pers nog in zijn hoofd. Álvarez moest twee keer worden verzorgd: Tannane raakte gefrustreerd. Zijn wapens waren de noppen, doelwit de wreef van Álvarez. Voetballend kreeg hij geen schijn van kans.

Edson Álvarez met de KNVB-beker. Beeld Pro Shots / Jasper Ruhe

17 april: een 8 voor Franky Van der Elst

Wat hebben Franky Van der Elst en Gert Verheyen met Ajax te maken? Heel eenvoudig: ze vormden het analistenteam van Canvas dat donderdag Roma-Ajax uitzond. Aan het hoofd van de tafel zat Karl van Nieuwkerke, een aangename gastheer.

Ik wilde even kwijt dat het een opluchting was om twee mompelende mannen zonder ego, Franky mompelde iets meer dan Gert, gekleed in een pullover van de katholieke herenmodezaak uit het dorp, over voetbal te horen praten. Geen van hen had maar de minste behoefte om ‘te scoren’. Nadat de regie een wedstrijd van Roma uit het verleden had laten zien waarin de twee oud-voetballers hadden meegedaan, zei Franky: “Mooie truitjes, hè? Altijd mooie truitjes bij Roma.” Dat was Gert met hem eens. Er volgde geen wisecrack, zo rustgevend.

Ze vonden Ajax eigenlijk beter, maar om te winnen heb je goals nodig. Zo was het. Ajax miste Blind, Mazraoui en Onana, wat geen excuus was voor de belachelijke inertie van de laatste twintig minuten die na het wisselen van Álvarez geen enkel uitzicht op een doelpunt bood. Ten Hag mocht Gravenberch laten staan totdat we allemaal een ons wogen, de wedstrijd ging hij niet voor hem winnen. Je mag best tactisch denken: Álvarez is verdediger en Kudus valt aan dus hebben we meer kans om te scoren, maar dan negeer je de strijdlust van de Mexicaan, zijn kopkracht en zijn tactisch inzicht. Niet toevallig was dat één minuut na de wissel Roma gelijk maakte. Mkhitaryan en Dzeko zijn namelijk profs die zwakke punten bij de tegenstander doorhebben en uitbuiten.

De uitschakeling is voor Ajax geen echt probleem. Tegen Manchester United waren ze toch kansloos geweest en de Champions League is al gehaald.

Morgen kunnen ze revanche nemen op zichzelf, want slecht was het wel. Dat vonden ze in België ook.

Franky Van der Elst. Beeld BELGA

17 april: een 8 voor Idrissa Gueye

We kunnen het extreem hoge niveau van de twee kwartfinales tussen Bayern en PSG niet genoeg overschatten. Ik herinner me geen beter voetbal de laatste tien jaar, of misschien wel de laatste veertig jaar. Brazilië was goed in 1982, romantici hebben het er nog over, maar een type als Gueye hadden ze niet.

Ook zo’n Senegalese Kanté heeft een modern top­elftal nodig. Verzorgt de Argentijn Leandro Paredes de technische kant van het Parijse middenveld, Gueye is de soldaat die alle klussen klaart. Kimmich is een van de beste middenvelders ter wereld, toch? Zonder Kimmich is Bayern nergens, toch? Het Duitse elftal kan niet zonder hem, toch? Waar was Kimmich eigenlijk dinsdagavond in Parijs? Trotseerde hij de avondklok op de Champs-Élysées? Nee, hij spartelde tevergeefs in de klauwen van Gueye. Kimmich piepte ‘genade, genade’, maar Gueye kende die niet. Hij vrat Kimmich levend op en spuugde zijn tanden nonchalant over de zijlijn.

Wie zal Pocchetino tegen Manchester City laten spelen naast Verratti: Paredes of Gueye?

Idrissa Gueye (r) in duel met David Alaba. Beeld AFP

17 april: een 8 voor Luka Modric

Na het feest van de dinsdag kwam een dag later de kater. De enige die voluit ging was Modric. Op zijn vijfendertigste was hij in en tegen het armzalige Liverpool de beste man. Vooruit, samen met Alexander-Arnold. Voor de rest was het bedroevend. Iemand had die gasten vooraf moeten vertellen dat er honderden miljoenen mensen zouden kijken. Ik voelde me persoonlijk beledigd door het paupervoetbal.

Luka Modric. Beeld AP

16 april: een 4 voor Ryan Gravenberch

De eerste wissel van Ten Hag was dus goed: Brobbey scoorde meteen na een lange bal van Schuurs. Het was een mooie goal, beheerst ingetikt met het scheenbeen. De tweede wissel, die van Álvarez voor Kudus, was extreem ongelukkig. Aan de kant waar Álvarez weg was, zag Mkhitaryan ruimte, Timber gleed uit en via Gravenberch, de man die absoluut gewisseld had moeten worden, kwam de bal bij de levensgevaarlijke Dzeko. Die man mist niet, hoewel hij volgens RTL de vorige week te oud was. In de eerste helft was Gravenberch onzichtbaar, in de tweede begon hij actiever, vermoedelijk na een preek van Ten Hag. Zijn slechtste actie was er een in de 63ste minuut, toen hij Pellegrini zomaar de zestien in liet lopen door nonchalant in te stappen. Hij is inderdaad jong, een groot talent, maar schoot gisteren gewoon tekort.

Ryan Gravenberch, hier met Amadou Diawara. Beeld ANP

15 april: een 9+ voor Ángel di María

PSG is beter dan sommige mensen ons willen doen geloven. Men noemt vaak de drie aanvallers als voetballers van wereldklasse. Men wijst ook op de geblesseerde spelers van Bayern, alsof de bij PSG afwezige Verratti en Marquinhos krullenjongens zijn. Ik zou ook de uit tegen Barcelona en dinsdagavond opnieuw uitblinkende Paredes willen vermelden, een schitterende middenvelder, die kort na rust Neymar voor Neuer zette. Maar wat speelde Di María een fantastische wedstrijd. Van Gaal dankte hem ooit af, nog steeds een trauma voor de Argentijn, die, ik durf het nauwelijks te zeggen, technisch beter is dan Mbappé. Veelbetekenend was bij zijn wissel vlak voor tijd de brede lach en het gulle applaus van Marquinhos, de leider van het team. Het waren twee schitterende wedstrijden, op pure klasse beslist door PSG. Het voetbal won, wat Van Gaal ook mag beweren.

Ángel di María. Beeld AP

14 april: een 6 voor Ronald Koeman

Koeman had zich mooi hersteld van een matig begin van een seizoen waarin mensen als ik dachten dat hij de kerst niet zou halen. Met Pasen zou hij niet herrijzen. Hij haalde de kerst en rolde met Pasen simpel de steen weg voor het reeds geprepareerde graf. Niet dat zijn humeur erop vooruitging. Hij bleef maar protesteren tegen de VAR en de VAR en voor wie het nog niet wist: de VAR. Met hem mopperend aan de kant beklom zijn team de weg omhoog in de competitie. Toen kwam Real Madrid met de stoïcijnse Zidane op de bank. Koeman maakte de fout om Griezmann reserve te zetten, ik wed tot opluchting van Zidane. De VAR had het weer eens gedaan volgens Ronald. Terwijl de beslissende fout van hem was. Griezmann is een van zijn beste spelers. Vraag het aan Deschamps.

Ronald Koeman. Beeld AFP

13 april: een 4 voor Wout Weghorst

Er was iemand op Twitter die achter Weghorst stond, een Dr. Simon die eerder had getwitterd: the media is the virus. Tevens pakte hij Soros aan, een antisemiet dus die Dr. Simon, zoals zoveel wappies. Helaas zitten er acht van dat soort in de Tweede Kamer. Het gezwel groeit, zeg maar.

De vraag is of we complotdenkers in Oranje willen. Of Weghorst complotdenker is, weet ik niet. In elk geval neemt hij geen afstand van zijn term ‘coronahysterie’ op Instagram. Zondag zei hij kritisch te willen kijken naar het virus en naar vaccinaties. Hoe staat hij tegenover testen? Negatief vanwege het inbrengen van microchips door Bill Gates – iets wat Forumwappies denken? Er is geen reden voor het weren van halvegaren in Oranje, wel als ze teamgenoten in gevaar brengen. Wout zal zich echt moeten schikken. Testen verplicht, dat sowieso.

Wout Weghorst. Beeld EPA

12 april: een 9+ voor Karim Benzema

Louis van Gaal had besloten om bij Ziggo eens lekker in de contramine te gaan. Barcelona was beter, want Barcelona viel aan. Real Madrid counterde, een zwaktebod, zei Louis, die het doelpunt van Van Persie tegen Spanje in 2014 klaarblijkelijk was vergeten. Elk team dat voetballers van wereldklasse in de voorhoede heeft als Robben en Van Persie, Corso en Mazzola, Mbappé en Neymar, Benzema en Vinícius, dat níet op de counter speelt, is gek. Deze spelers zijn het efficiëntst wanneer ze ruimte krijgen. Als Mbappé en Neymar gaan combineren in het strafschopgebied, zijn ze lang zo doeltreffend niet. De twee beste elftallen van de kwartfinales in de Champions League waren PSG en Real Madrid, maar Van Gaal vond Madrid ‘niet goed’ tegen Liverpool. Madrid heeft dit seizoen negen topwedstrijden gewonnen, één gelijk gespeeld en nul verloren. Eat that, Louis.

Karim Benzema. Beeld EPA

10 april: een 9 voor Keylor Navas

Als ze in de Ligue1 iets kunnen is het keepen. Navas pakte tegen Bayern ballen en punten die niemand had verwacht, Maignan deed de zaterdag daarvoor hetzelfde toen Lille wel van PSG won. Aan die wedstrijd tegen Lille moest ik woensdagavond terugdenken. Neymar kreeg rood voor een poging tot vechten met een voor hem veel te grote Portugees. Mbappé was aan het trainen voor de wedstrijd waar het op aan kwam.

Het verschil in concentratie was enorm, vooral bij Neymar die een paar keer minder hard huilend dan normaal neerging na harde tackles van, bijvoorbeeld, invaller Boateng die we sinds Messi nooit meer serieus kunnen nemen. Neymar schreef twee assists bij op zijn gevulde scorekaart, maar wat voor een assists waren dat! Aan de eerste op Mbappé ging een lichaamsschijnbeweging vooraf die de klunzige Süle maar niet kon begrijpen. Terwijl hij stond na te denken schoot de wereldkampioen raak. De tweede beslissende pass op Marquinhos overtrof in genialiteit en techniek de eerste nog. De bal werd uitverdedigd en kwam voor de linker van Neymar terecht. Als de bal had kunnen navertellen hoe innig, met hoeveel liefde hij werd geraakt, welk traject hij aflegde en welke zoete verhalen er onderweg door zijn hoofd speelden, was dat het mooiste postmatchsprookje ooit geworden.

Je kunt natuurlijk proberen te betogen dat Bayern beter was. Dan veronachtzaam je wel de superieure klasse van Di Maria, Neymar en ­Mbappé. Zij deden namelijk ook mee, evenals Navas die Neuer met zijn reddingen van het veld blies. Met name op een kopbal van Alaba en meteen daarna het schot van Pavard: zelden stortte een keeper zich zo snel op de grond.

Keylor Navas. Beeld REUTERS

10 april: een 5 voor Devyne Rensch

Op RTL zeiden ze dat Dzeko niet meer zo goed was. Ze hadden duidelijk niet naar Frankrijk-Bosnië gekeken. Waarom zou je je ook voorbereiden? Vlug weg gezapt daar. Kort na het begin ging Rensch spectaculair diep een meter of vijftig van de bal verwijderd die hem dus niet zou kunnen bereiken. Onmiddellijk koos Dzeko de linkervleugel waar hij een lange baan van leeg gras aantrof. Rensch was spectaculair afwezig. In de eerste dertien minuten was Dzeko al drie keer gevaarlijk, het gevaarlijkst toen de bal hoog maar net niet hoog genoeg bij de tweede paal kwam waar hij klaarstond om in te koppen. Rensch is piepjong en ik vraag me serieus af of hij al rijp is voor dit niveau. Hij neemt vaak risico’s die hij alleen kan herstellen door een overtreding te maken. Dat deed ook Álvarez die een fractie te zachte pass van Martinez een fractie te ongeconcentreerd aannam. Overtreding. Vrije trap. Fout Scherpen, een jongen uit Emmen die heel hard puta madre riep. Er waren nog aan aantal puta madre-situaties in de vorm van gemiste kansen en een gemiste penalty. Scherpen was niet de enige schuldige aan een slordige nederlaag van Ajax.

Devyne Rensch. Beeld EPA

10 april: een 8 voor Toby Alderweireld

Volgens Mourinho was Alderweireld na de internationale break te laat terug op de club waardoor hij tegen Newcastle niet mocht meedoen. Op beelden was te zien dat Toby donderdag meetrainde. Volgens zijn vader was hij woensdag al op de club. Mourinho is een gecertificeerde leugenaar, denk aan Rutte, die van Toby af wil zoals Rutte van Omtzigt. Ik weet een club in Amsterdam waarvoor Alderweireld een aanwinst zou zijn.

Toby Alderweireld. Beeld BELGA

9 april: een 9+ voor Kylian Mbappé

Het wachten is nu op mensen die zeggen dat Haaland ook goed is, vergelijk Messi versus Ronaldo. Wat vaststaat: Mbappé is niet de Ronaldo in dezen. Net als tegen Barcelona nam het genie de zaak in handen, geruisloos voortsnellend naar de finale. Ik herinner me de term whispering death, de bijnaam van cricketer Michael Holding, een legendarische West-Indische bowler uit de jaren zeventig en tachtig. Zo beweegt Mbappé zich ook, met diezelfde lichtvoetigheid en dodelijke kracht. Natuurlijk was het niet best gekeept van Neuer toen de spits zijn eerste doelpunt maakte, maar hoe mooi raakte hij die bal niet, op de assist van Neymar. Als alles op het spel staat, is Mbappé er klaar voor. Hij leeft voor de grote wedstrijden, of het nu een WK-finale is of een wedstrijd tegen de ongeslagen Duitse kampioen in een zinderend winterwonderlandschap.

Kylian Mbappé. Beeld AP

8 april: een 9 voor Toni Kroos

Omdat bij het kijken naar Real Madrid mijn eerste blikken uitgaan naar Karim Benzema, had ik aanvankelijk nog geen oog voor de masterclass die een meter of dertig achter de spits werd gegeven door Toni Kroos. Geef toe: wie dacht er niet dat Kroos vorig seizoen lekker aan het uitbollen was op het middenveld van Madrid? Tegen Liverpool ging Kroos tekeer in de hoogste versnelling, wat bij hem betekent dat hij in alle rust een meesterwerk creëert. Het was sneu om een beperkte figuur als Keita in zijn buurt te zien spartelen. Het middenveld van Liverpool kwam er ook na het inbrengen van Alcantara niet aan te pas tegen de weergaloze Kroos, de eveneens opgeleefde Modric en de efficiënte Casemiro. Het was niet een tactisch hoogstandje van Zidane dat Real de overwinning bracht. Dat deed de wereldklasse van Kroos.

Beeld REUTERS

7 april: een 2 voor Juan Torres Ruiz

De speler die zichzelf Cala noemt, ik zag de betekenis ‘zetpil’ evenals ‘fjord’, een inham met de vorm van een zetpil en vond dat een toepasselijke naam voor een man wiens metaforen zich beperken tot stront, maakte Mouctar Diakhaby uit voor negro di mierda tijdens Cadiz-Valencia. Als iemand iets weet van mierda, is het de zetpil. Het was erg jammer dat de spelers van Valencia zich lieten intimideren om terug te keren in het veld, wat tot gevolg had dat Diakhaby op de tribune zat en de strontvlieg doorspeelde. Dinsdag maakte hij bekend dat hij het niet had gezegd, dat er geen racisme voorkwam in het Spaanse voetbal en dat hij het slachtoffer van een hetze was. Typisch het verweer dat je van een lowlife kunt verwachten. Ik heb geen illusies: zijn straf zal niks voorstellen. Het is voetbal namelijk.

Juan Torres Ruiz. Beeld Getty Images

6 april: een 4 voor Neymar

Of PSG tegen Lille inderdaad de wedstrijd tegen Bayern van woensdag in het hoofd had, betwijfel ik eigenlijk. Neymar liet zich daarvoor te veel opfokken. Eerst door de magistrale middenvelder André kort na rust. Er was een duel, de twee kwamen neus aan neus te staan, André lachte de Braziliaan van dichtbij vierkant uit, die hem vervolgens niet sloeg, maar wel zijn hand irritant op zijn wang legde: geel voor Neymar, niks voor André. In de laatste minuut van de wedstrijd kon hij zich weer niet beheersen. Ruzie met Djalo (20 jaar) en weer geel. Tot in de gangen toe wilde Neymar vechten met de lange Portugese verdediger. Het was een geweldige scène, die door Canal+ gretig werd uitgezonden. Lille was tactisch beter en scherper voor het doel. Neymar kreeg een kans en kopte in een geslaagde duikvlucht net naast. Gefrustreerd.

Neymar. Beeld REUTERS

3 april: een 8 voor Allan Clarke

Woensdagavond begon met een foute keuze: ik zette Engeland-Polen op. De Engelsen, die later op het nippertje zouden winnen, speelden hun trage en fantasieloze voetbal, waarin ‘controle’ de hoofdzaak is. Al jaren doen ze dat, welke bondscoach er ook in functie is en toch stink ik er altijd weer in door de magische combinatie van de woorden Engeland en Wembley. Hetzelfde gebeurde in oktober 1973. Ik schreef sinds een week of zes voetbalstukjes in de Haagse Post, mijn eerste betaalde schrijfklus. Ook toen al stelde Engeland regelmatig teleur, gewezen wereldkampioen of niet. Die avond keek ik uit naar het optreden van Allan Clarke, een elegante binnenspeler die ik acht jaar daarvoor eens live had zien spelen voor Fulham op Craven Cottage. Nu was hij de vlag op de modderschuit van de vechtmachine Leeds United. Het enige memorabele dat hij die avond tegen Polen deed, was het benutten van een penalty, de Engelse gelijkmaker. Omdat ik zag dat de Engelsen met een houterige, typisch Engelse spits als Martin Chivers problemen met scoren zouden krijgen, richtte ik mijn ergernis op Herman Kuiphof, de verslaggever die naar mijn idee te vaak de foute naam bij een Engels rugnummer plaatste. Later zou ik lucht geven aan die ergernis in mijn stukje, met variaties op het thema: nieuwe bril. Herman Kuiphof schreef een ingezonden brief, waarin het woord ‘vormtief’ voorkwam. Hij zei dat de verslaggevers op Wembley vanaf grote hoogte de spelers moesten beschouwen. Een paar dagen later vertelde iemand me dat Hermans zicht er niet op vooruitging en schaamde ik me dood. Kuiphof was een aardige man.

Allan Clarke in 1972, met de FA Cup op Wembley. Beeld Getty Images

3 april: een 9 voor Hugo Lloris

Op tijd weggeschakeld bij de Engelsen, zag ik halverwege de eerste helft van Frankrijk tegen Bosnië-Herzegovina Hugo Lloris een redding verrichten die, als Frankrijk het toernooi in Qatar mocht winnen, aan de basis van die eindzege staat. Het woord Banks valt vaak als een keeper er op de lijn een kopbal uithaalt. In het geval van Banks kopte Pelé die bal, Lloris moest het doen met Ahmedhodzic als kopper. Zoiets haalt de glans er een beetje af. Toch sla ik die van Lloris hoger aan dan de legendarische save in 1970. De Bosniër stond dichterbij, de kopbal was even hard. Het woord ongelofelijk doet geen recht aan het wapenfeit. Kijk hem terug! Van het spel van Griezmann voor Barcelona snap ik weinig, vergeleken met zijn dominante rol in het Franse elftal. Hij speelt als een nummer tien die zijn verdedigende werk serieus neemt. Zo achterhaalde hij woensdag de altijd gevaarlijke Dzeko na een sprint over de hele lengteas van het veld. Net als tijdens het WK van 2018 kwam Griezmann de bal niet zelden ophalen áchter het duo Pogba-Rabiot, de controleurs. Ik ben bang dat hij door Koeman wordt beknot in zijn dadendrang. Juist door die niet aflatende arbeid komt hij tot bloei. En kopte hij tot slot de winnende binnen, zijn 35ste.

Hugo Lloris. Beeld EPA

3 april: een 8+ voor Daley Blind

In de bekerwedstrijd tegen Heerenveen deed Blind nog mee, vanaf nu moet Ajax het zonder hem stellen, te beginnen met de wedstrijd van zondag in Friesland. Ten Hag zal er het beste van hopen. Intussen kijk ik vooral uit naar PSG-Lille, vanmiddag om 17.00 uur. Verratti licht geblesseerd, PSG vooral denkend aan Bayern München. Kansen voor Lille dus.

Daley Blind. Beeld Pro Shots / Stanley Gontha

2 april: een 8 voor Cesc Fàbregas

Ik zag een bewonderenswaardige uitspraak van Cesc Fàbregas over Kanté. “Helaas gaat het in het voetbal tegenwoordig vooral om je reputatie. N’Golo staat bekend om zijn loopvermogen en het heroveren van de bal, maar hij doet daarnaast van alles waar niemand het over heeft. Hij is een van de beste voetballers met wie ik heb samengespeeld.” Kanté ontbrak tegen Bosnië-Herzegovina, iets wat je terugzag aan het spel van Pogba. Kanté is tactisch namelijk een fantastische speler, maar hij is zwart en dat wordt in het voetbal zelden geassocieerd met spelinzicht, laat staan intelligentie. Bij donkere spelers heeft het voetbal eerst oog voor hun fysieke vermogens –hij is een strijder– en daarna heel misschien voor de technische vaardig­heden. Ik weet niet of Fàbregas het zo heeft bedoeld, maar het is zeker dat een witte Kanté met andere ogen zou worden bekeken.

Cesc Fàbregas. Beeld EPA

1 april: een 8 voor Ferdi Kadioglu

Noa Lang schijnt al meer dan 20 miljoen waard te zijn, Kadioglu al 5 miljoen, zag ik op Transfermarkt. Nou ja, Lang scoort meer in elk geval. Aan de andere kant is Kadioglu behendiger en slimmer ‘tussen de linies’. De andere aangename verrassing was Botman, die tegen Duitsland een atypische, grote fout maakte in een direct duel met de rechterspits. Die gast snelde hem voorbij alsof hij lucht was. Botman herstelde zich tegen Hongarije, vooral met mooie openingen. Bij het ‘grote Oranje’ was er minder te bejubelen. Wat vreemd vond ik de rol van Frenkie de Jong: toen hij Blind moest vervangen, begon het te lopen voorin, terwijl ook Blind goed had gespeeld. Sommigen zeiden dat onze bondscoach Gibraltar niet had mogen bekritiseren. Hoezo niet? Zij speelden met De Barr, een idioot. Frank was zo netjes het woord ‘doorgesnoven’ te vermijden.