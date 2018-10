Niemand is onvervangbaar bij Ajax, behalve Ziyech

De rol van Donny van de Beek was opmerkelijk. Tegen Bayern München miste hij nog een grote kans op de winnende treffer, zondagmiddag in de Johan Cruijff Arena tegen AZ zette hij zijn ploeg al na twee minuten op het spoor van de overwinning.



Van de Beek had dus opnieuw een basisplaats?

Ja. Zijn zaakwaarnemer Guido Albers liet deze week nadrukkelijk van zich horen: Van de Beek zou geen twaalfde man meer willen zijn. En anders zou zijn cliënt een vertrek kunnen overwegen. De topclubs staan voor de Ajacied in de rij, aldus Albers.



Wat vindt Van de Beek zelf?

Die wilde er vrijdag niet te veel over zeggen. Hij wil gewoon voetballen. En dat deed hij dinsdag en zondag goed. Van de Beek is zeer waardevol in de selectie, als basisspeler en als invaller. Zoals trainer Erik ten Hag al vroeg in het seizoen verkondigde: hij heeft meer dan elf spelers nodig om op meerdere fronten competitief te kunnen zijn.



Wie bleven er tegen AZ aan de kant?

David Neres en Klaas-Jan Huntelaar onder anderen. Kasper Dolberg mocht nu eens aan de wedstrijd beginnen. De Deen scoorde kort na rust 2-0. Hakim Ziyech, Dusan Tadic en Daley Blind maakten het kwintet doelpunten vol.



En speelde Blind net als tegen Bayern op het middenveld?

Ja. Het is hem om het even, een rol achterin of in de middelste linie. En Max Wöber vormt een uitstekend koppel met Matthijs de Ligt in de het hart van de defensie, dus Ten Hag kan best wat schuiven met Blind.



Geen vuiltje aan de lucht dus voor Ajax?

Een klein vuiltje: Hakim Ziyech moest in de laatste minuut geblesseerd van het veld. Hij greep naar zijn hamstring. Niemand is onvervangbaar bij Ajax, behalve smaakmaker Ziyech.