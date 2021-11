Niemand brengt Remko Pasveer van de wijs: ‘Zolang ik nog dagelijks win met voetvolley, blijf ik doorgaan’

Ajaxkeeper Remko Pasveer viert de 5-0 van Dusan Tadic tijdens Ajax-PSV op 24 oktober. Beeld ANP

Elf wedstrijden heeft Pasveer dit seizoen – zijn eerste in Amsterdam – onder de lat gestaan bij Ajax. In negen duels was hij onpasseerbaar. Alleen Sporting Portugal (1-5) en FC Utrecht (0-1) troffen één keer het net. Het zijn mooie cijfers voor de voormalige keeper van FC Twente, Heracles, Go Ahead Eagles, PSV en Vitesse. Een paar maanden geleden dacht hij nog dat hij zijn loopbaan bij die laatste club zou afsluiten. Sander Boschker: “Ik sprak Remko in die periode en hij zei: ‘Nog een jaartje Vitesse, misschien twee, dat zou mooi zijn’.”

Pasveer (37) was in Arnhem bezig aan zijn tweede jeugd, vertelde hij in februari van dit jaar in een interview met dagblad Tubantia. “Ik heb al heel lang grijs haar, ik voetbal met jongens die nog niet geboren waren toen ik debuteerde als prof, maar zolang ik nog dagelijks win met voetvolley, blijf ik doorgaan. En echt, er zijn er weinig die van me winnen.”

De keeper heeft er hard voor gewerkt om fit te blijven, ook in de jaren bij PSV, toen hij Jeroen Zoet voor zich moest dulden en weinig wedstrijden speelde. “Ik ben veel blijven trainen, ook voor mezelf.” Elke ochtend voordat hij het veld op gaat, spendeert hij anderhalf uur in de gym. “Remko is op en top prof,” zegt Maximilian Wittek, verdediger van Vitesse. “Hij is elke dag als eerste op de club. Een voorbeeld voor de andere spelers.”

Ajax is altijd wennen

Een asceet is Pasveer niet – “Ik drink ook af en toe mijn wijntje” – maar hij trekt veel profijt van de manier waarop hij zijn sport beleeft: nóóit een training overslaan. Het is hem met de paplepel ingegoten door zijn vader Eddie Pasveer, oud-doelman van FC Twente en De Graafschap en jarenlang zijn keeperstrainer.

Volgende week, op 8 november, viert Pasveer zijn 38ste verjaardag. Hij heeft collega Maarten Stekelenburg (39 en uit de roulatie vanwege een liesblessure) afgelost als oudste speler in de eredivisie. “Remko heeft het in het begin moeilijk gehad bij Ajax,” zegt Boschker, die keeper was van FC Twente toen Pasveer als jong ventje bij de selectie kwam. “De stap van de subtop naar Ajax is groot. Iedereen die bij Ajax binnenkomt, moet wennen, behalve dan misschien de spelers uit de eigen jeugd, die met de filosofie en de cultuur van de club zijn opgegroeid. Als je van buiten komt, ook al ben je 37 jaar, heb je tijd nodig om je draai te vinden.”

Boschker maakte zelf op 32-jarige leeftijd de stap van FC Twente naar Ajax. Hij bleef in het seizoen 2003-2004 in de schaduw van Bogdan Lobont en Stekelenburg. Pasveer verging het anders: hij moest na drie competitiewedstrijden bij Ajax vol aan de bak. Hij ging lelijk in de fout in de eerste Champions Leaguewedstrijd tegen Sporting, maar het doelpunt bleef zonder gevolgen. Ook het winnende doelpunt dat Django Warmerdam maakte namens FC Utrecht – een schot in de verre hoek – kwam Pasveer op kritiek te staan: is hij wel geschikt als keeper van een topclub?

Boschker: “Wat mensen van hem vinden en over hem zeggen, daar raakt hij echt niet van in de war. Hij is nuchter en loopt al zo lang mee. Hoe Remko voor de camera staat, zo is hij. Volkomen zichzelf.”

Keepersstrijd

Pasveer groeit in zijn rol. Hij hield tegen Borussia Dortmund (4-0), PSV (5-0) en Heracles (0-0) zijn doel schoon en in al die wedstrijden verrichtte hij een paar uitstekende reddingen. Na de remise in Almelo reageerde de keeper in alle rust op vragen over de aanstaande rentree van Andre Onana. Hij vreest de concurrentiestrijd niet met de Kameroener, die tot een van de betere keepers van Europa wordt gerekend. “Op elke positie is die strijd er, voor de keepers is dat niet anders.”

Boschker denkt overigens niet dat Pasveer plaats hoeft te maken voor Onana. “Ik ken Erik ten Hag al een tijdje. Die gaat Pasveer echt niet een, twee, drie van de goal afhalen.”

De ervaren doelman heeft Ajax ook veel te bieden. Pasveer is sterk in één-tegen-éénsituaties en hij heeft een goede reflex. Zijn stijl oogt soms wat onorthodox, hij bokst veel weg. Boschker: “Het gaat erom dat je die ballen tegen houdt en Remko pakt er een hoop. Geen show, geen gedoe. Zakelijk. Daarbij kan hij geweldig meevoetballen. Bij Vitesse was hij met Riechedley Bazoer de belangrijkste speler in de opbouw.”

Mentaal sterk

Wittek, linksback van Vitesse, beaamt dat. “Je kunt de bal altijd kwijt bij Remko. Ook als het moeilijk wordt, vindt hij negen van de tien keer de oplossing. Hij heeft een geweldige trap.”

De Duitser is blij dat hij Pasveer vorig seizoen heeft meegemaakt. “Ik was nieuw bij de club, maar hij stelde me op mijn gemak. Hij is een verbinder in de spelersgroep. In het veld was hij ook altijd bezig met de organisatie. Remko heeft bij veel verschillende clubs gespeeld, met verschillende type voetballers. Die ervaring maakt hem heel waardevol voor een elftal.”

Wittek noemt Pasveer bovendien een ‘fijn mens’. Collegiaal, eerlijk, recht door zee. Boschker: “Hij beweegt zich makkelijk door een groep heen. Hij is geen type van ‘jou mag ik wel en jou niet’. En hij is mentaal sterk. Bij Vitesse heeft hij een zware tijd gehad toen zijn vader ziek was. Dat heeft hem erg aangegrepen. Hij is zijn plek toen ook kwijtgeraakt, maar hij is stug doorgegaan met waar hij heel goed in is: keepen.”

