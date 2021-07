Niek Kimmann met scheur in knie naar sensationeel BMX-goud

Niek Kimmann gaat aan kop tijdens de tweede heat van de halve finale BMX. Beeld ANP

Natuurlijk gaat het nog steeds over die knie. Met het goud om zijn nek is Niek ‘Kniemann’ even hét verhaal van de Spelen. De dokter van de BMX-ploeg had hem bij het ontbijt al een profetisch appje gestuurd: ‘Medailles met een verhaal blijven altijd langer hangen. En het verhaal heb je al…’

Het filmpje van Kimmanns crash met een overstekende official tijdens een training ging viral. Hij heeft een scheur in zijn knie en vreesde voor zijn olympische race. Het gewricht voelde ‘niet comfortabel, scharnierde niet goed’. Maar toen de dokter hem maandagavond vertelde dat hij er best mee kon fietsen als hij maar niet zou vallen, sloot hij het hoofdstuk af. Kleinzerige types bestaan niet in zijn wereld. Op een cocktail van adrenaline en pijnstillers gaat het best.

Kimmanns woordenstroom stokt bij de naam van Jelle van Gorkom. Zijn maatje, jarenlang trainingspartner én concurrent, de zilveren BMX’er van Rio de Janeiro. In 2017 draaien ze beiden een matig jaar. “Eind dat seizoen besloten we: vanaf nu gaan wij geen veldopvulling meer zijn. Nederland heeft elke kleur olympische medaille gehaald, behalve goud. Dus hebben we elkaar superlang gepusht om samen het hoogste niveau te bereiken. En toen eh… Ja.. Eh.. Toen klapte Jelle dus tegen die ketting.”

Verlamd

Als gevolg van het trainingsongeluk begin 2018 op Papendal raakte Van Gorkum halfzijdig verlamd. “Kansen… Ze zijn niet zo vanzelfsprekend als dat het lijkt,” zegt Kimmann. “Het deed mij beseffen dat je kansen moét pakken, niets moet laten liggen. Wat was het mooi geweest als Jelle hier bij had kunnen zijn. Het voelt niet goed om te zeggen dat de cirkel nu rond is, omdat Jelle niet meer kan fietsen. Maar ik ben heel blij dat ons doel nu werkelijkheid is geworden.”

Hij bezorgde Nederland het eerste olympisch goud in het BMX’en. Vijf jaar geleden op de Spelen van Rio eindigde hij als zevende in de finale.

Er was meer succes bij de BMX'ers. Merel Smulders veroverde brons. De 23-jarige debutante reed in Tokio een sterke finale en eindigde als derde. De Britse Bethany Shriever pakte het goud en tweevoudig olympisch kampioene Mariana Pajón uit Colombia moest genoegen nemen met zilver.