Nicolás Tagliafico verruilt Ajax voor Olympique Lyon

Nicolás Tagliafico in actie in de Johan Cruijff ArenA. Beeld Pro Shots / Stanley Gontha

Tagliafico kwam in de winterstop van het seizoen 2017/2018 over van het Argentijnse CA Independiente. De Amsterdammers betaalden toen 4 miljoen euro, hetzelfde bedrag als de club nu voor hem ontvangt. Olympique Lyon eindigde afgelopen seizoen als achtste in de Ligue 1, dus speelt Tagliafico komend seizoen geen Europees voetbal.

Tijdens zijn debuut bij Ajax maakte de Argentijn direct indruk: in een matige klassieker (2-0 winst) werd hij tot man of the match uitgeroepen. Tagliafico was een belangrijke pion in het elftal dat de afgelopen jaren krankzinnige Europese avonturen (met als hoogtepunt seizoen 2018/2019) beleefde: in de poulewedstrijd tegen AEK Athene maakte hij twee doelpunten, hij stond in de basis van de legendarische wedstrijd tegen Real Madrid (1-4), maar moest tijdens de gewonnen kwartfinale tegen Juventus (1-2) vanwege een schorsing vanaf de zijlijn toekijken.

Wijndal om Tagliafico op te vangen

Afgelopen winterstop dreigde de Argentijn al eerder te vertrekken. FC Barcelona wilde hem overnemen, maar Ajax liet hem toen niet gaan omdat de club op drie fronten actief was: de race om de landstitel, het bekertoernooi én de Champions League. Eerder deze maand trok de club de tweeëntwintigjarige Owen Wijndal aan, om alvast het mogelijke vertrek van Tagliafico op te vangen.

De kleine linksback werd de afgelopen vier jaar een publiekslieveling. Zijn vechtlust en passie werden met luid gejuich vanaf de tribune ontvangen. Afgelopen mei blikte Tagliafico alvast vooruit op een mogelijk vertrek. In het interview sprak hij vol liefde over zijn band met de fans. ‘Soms vraag ik af: waarom krijg ik zoveel liefde. Ik denk omdat ik voetbal zoals de fan dat zou doen: vol passie.’ Ook de stad zal hij missen. ‘Als ik vertrek bij Ajax, ga ik de mensen het meest missen. Niet alleen de fans, maar ook die op straat.’

In totaal pakte Tagliafico tijdens zijn verblijf in Amsterdam driemaal de schaal (2018/2019, 2020/2021 en 2021/2022), tweemaal de KNVB-beker (2018/2019 en 2020/2021) en één Johan Cruijff Schaal.