Nice - Marseille loopt uit de hand: supporters stormen het veld op

Beeld AFP

OGC Nice leek de wedstrijd met 1-0 te gaan winnen. Voormalig Ajax-spits Kasper Dolberg maakte kort na rust de winnende goal door de bal met zijn borst behendig binnen te werken bij de eerste paal.

Met nog een kwartier op de klok ging het echter mis in de Allianz Riviera. Payet werd bij het nemen van een corner opnieuw bekogeld, waarna hij een flesje teruggooide richting de fanatieke aanhang achter het doel. Al snel kwamen tientallen supporters het veld op om de confrontatie te zoeken met de spelers van Marseille. Nice-verdediger Jean-Clair Todibo (ex-Barcelona) kwam op voor Payet en beschermde hem tegen een trap van een supporter.

Wedstrijd gestaakt

Sommige spelers gingen al snel naar de catacomben toen ze zagen dat de fans het veld op kwamen, maar enkele spelers van Marseille konden geen kant op en moesten zich beschermen. Het was in de chaos op het veld niet helemaal duidelijk of er rake klappen vielen. Wel was duidelijk dat enkele spelers compleet overstuur waren. Ook Jorge Sampaoli, de Argentijnse coach van Marseille, was niet tegen te houden.

Binnen tien minuten waren alle spelers en coaches in de catacomben, waar al snel werd besloten om de wedstrijd te staken. De spelers van Marseille wilden niet meer verder. Nice wilde dat nog wel, maar in een leeg stadion. Duizenden fans bleven echter op hun plek zitten, dus dat bleek niet mogelijk.

Jean-Clair Todibo probeert Dimitri Payet te beschermen voor een trap van een fan. Beeld AFP

OGC Nice

Oud-PSV'er Pablo Rosario en oud-AjaciedJustin Kluivert begonnen in de basis en stonden nog op het veld toen het een kwartier voor tijd misging. Calvin Stengs, die voor 15 miljoen euro overkwam van AZ, zat niet bij de selectie en wacht nog op zijn officiële debuut voor Nice. De club uit het zuiden van Frankrijk wordt gesponsord door INEOS en haalde deze zomer ook coach Christophe Galtier van kampioen Lille voor 4 miljoen euro naar Nice.

Nice zou bij winst net als SCO Angers en Clermont Foot 63 op zeven punten na drie duels zijn gekomen. De drie clubs staan daarmee twee punten achter op koploper Paris Saint-Germain, de gedoodverfde kampioen dit seizoen in Frankrijk. Zelfs zonder de aanwinsten Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos en Lionel Messi (allen transfervrij) werden de eerste drie wedstrijden al gewonnen.