Ajax mist Champions League na gelijkspel tegen Nice

De ploeg van de nieuwe trainer Marcel Keizer bleef tegen OGC Nice steken op een gelijkspel (2-2). Dat was niet voldoende na het gelijke spel van vorige week in het eerste duel (1-1).



Het was een avond met een lach een traan in de ArenA. Zo hielden lang niet alle supporters het droog toen er vlak voor het duel een clip van Abdelhak Nouri op de grote schermen van het stadion te zien was. Indrukwekkend was ook het applaus in de 34e minuut voor de middenvelder met nummer 34 met blijvende hersenschade. Het spel lag even stil en zelfs de Britse scheidsrechter Andre Marriner applaudisseerde mee.



Steunbetuigingen

Groot was ook de blijdschap om de doelpunten van Donny van de Beek en Davinson Sánchez, die de ploeg uiteindelijk niet in de play-offs voor de Champions League brachten. Ajax strijdt over twee weken verder in de play-offs van de Europa League, waar een plek in het hoofdtoernooi valt te verdienen.



Ajax was in de openingsfase niet bij de les, na de vele steunbetuigingen aan het adres Nouri. Al in de derde minuut combineerden de bezoekers wel heel eenvoudig van eigen helft naar het doel van de tegenstander. Doelman André Onana kreeg nog een hand tegen een inzet van Pierre Lees-Melou Onana maar had geen antwoord op de rebound van Arnaud Souquet 0-1.



Fraaie hakbal

Een mooie dribbel van Justin Kluivert leek Ajax na twintig moeizame minuten weer wat zelfvertrouwen te geven. De rechtsbuiten zette zijn bewaker Malang Sarr te kijk en zou dat nog wel vaker doen. Even later was het Donny van de Beek die zijn ploeg net als vorige week in het zuiden van Frankrijk fraai op gelijke hoogte bracht (1-1).



Na de gelijkmaker nam Ajax de regie van de wedstrijd over. Nick Viergever had twee keer pech met afronden en keeper Yoan Cardinale stond met een prachtige reflex een tweede treffer van Van de Beek in de weg. Een fraaie trap van Ziyech leidde in de 56e minuut wel de 2-1 in. Hij legde de bal keurig op het hoofd van Viergever die Davinson Sánchez liet scoren.



Wat het ook probeerde, Ajax kwam niet tot de derde bevrijdende treffer. Daardoor bleef het gevaar voor een goed uitgevoerde counter op de loer liggen. In de 79e minuut tikte Rémi Walter zijn ploeg na een fraaie hakbal van Jean Michaël Seri naar de play-offs van de Champions League.



