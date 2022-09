Neymar is een lul, met zijn steun voor Bolsonaro, maar wat een speler tegelijkertijd

Beeld Artur Krynicki

Een 8 voor Neymar

Omdat dit vooral een voetbalcolumn is, zal ik Neymar niet beoordelen op zijn politieke overtuiging, hoewel hij zijn steun heeft uitgesproken voor de extreemrechtse Bolsonaro, de president die zondag hopelijk niet wordt herkozen. Daarvoor heeft hij er te veel een zootje van gemaakt met zijn covidbeleid dat 600.000 levens kostte. Donderdag maakte Neymar op Tiktok zijn steun bekend dus de voetballer wist goed wat hij deed met de verkiezingen op een afstand van drie dagen. Een lul is hij wel maar wat een speler tegelijkertijd. Zelden is hij zo in vorm geweest, niet zo verwonderlijk met het WK in aantocht. Calculerende voetballers zullen in Qatar in vorm zijn. Opeens hoorden we niks meer over de verjaardag van Neymars zus. Brazilië is een flinke favoriet. Ze verloren de laatste drie jaar alleen twee keer van Argentinië. Het elftal van Messi is drie jaar ongeslagen en dus nog een iets grotere favoriet, hoewel Brazilië de betere spelers heeft. Achterin Marquinhos en Silva, een centraal midden met Casemiro en de geweldige Paqueta en voorin, behalve Neymar, Vinicius en Richarlison. Antony mag honderd miljoen waard zijn, vóór hem ziet hij bijvoorbeeld Jesus, Firmino en Raphinha. Argentinië is ouder, maar Messi is zo gedreven om Maradona te pakken dat een Argentijnse wereldtitel verre van onwaarschijnlijk is. We hebben genoeg Europese interlands gezien deze week om vast te stellen dat er op dit continent weinig sprake is van topvorm. Portugal heeft een formidabele selectie maar om de een of andere reden willen ze Ronaldo blijven opstellen, wat een titel danig in de weg zit. Spanje heeft een voorhoede van Torres, Morata en Sarabia, een mooi rijtje van tekortschieten.

Een 9 voor Louis van Gaal

Kijkend naar al die matige wedstrijden deze week op het Europese continent is de conclusie gewettigd dat Nederland qua talent achterblijft bij sommige teams, maar dat wij beschikken over de beste coach en dan reken ik Zuid-Amerika ook mee. Toch een waarschuwing voor Senegal: ze hebben twee jonge, talentvolle spelers die Sarr heten, een vleugelspits, I. Sarr en een middenvelder sinds juni bij Spurs, P. M. Sarr, maar ja, Conte. Die geeft hem geen speeltijd tot nu toe. Een van de betere keepers op doel, Mendy en twee sterren Koulibaly en Mané. Ze wonnen de Afrika Cup met saai voetbal en weinig doelpunten. Een solide elftal, dat wel. Ik zou een gelijkspel in de openingswedstrijd niet als een diepe teleurstelling opvatten. Zijn landen als Argentinië, Brazilië en Frankrijk afhankelijk van de vorm van de grote spelers, bij ons zit de doorslaggevende factor op de bank met een blocnote op zijn knieën.

Een 8 voor Niklas Süle

Tot slot Duitsland. ‘Hansi Flick zet de deur naar Hummels op een kier,’ zag ik in L’Équipe. Dat is niet verbazingwekkend. Hummels en Süle speelden een dijk van een wedstrijd tegen Manchester City en die Rüdiger is altijd suspect. Of Duitsland zich kan verheffen uit het dal van Wembley waarin ze Engeland toestonden terug te komen na een 0-2 achterstand tot 3-2 (net voor tijd 3-3), hangt af van de vorm van Bayern München. Duitsland is een ‘toernooi-elftal’ zeggen de mensen. Vaak bleek het zo te zijn. Ze hadden dan wel de beschikking over Seeler, Müller, Rummenigge, Klose, Klinsmann of Völler. Vergeleken met hen is Werner een verschrikking.

