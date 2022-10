Net sluit zich rond verdachte schaker Niemann: zeker 100 verdachte schaakpartijen

Geen enkele speler steeg ooit zo snel in niveau als Hans Niemann, die nu wordt verdacht van valsspelen. Beeld Lennart Ootes/Grand Chess Tour

Het net rond de 19-jarige Amerikaanse schaker Hans Niemann, die vorige maand door wereldkampioen Magnus Carlsen eerst impliciet, en later openlijk werd beschuldigd van valsspelen, begint zich steeds verder te sluiten. In een 72 pagina’s tellend rapport dat uitlekte via de Wall Street Journal, staat dat Niemann in zeker honderd partijen die hij online speelde hoogstwaarschijnlijk werd geholpen door een schaakcomputer. In 25 gevallen ging het om partijen die via livestreams te volgen waren op internet.

Het onderzoek is afkomstig van schaakwebsite Chess.com, het grootste platform voor online schaken, waarop vrijwel alle topspelers te vinden zijn. De site heeft door middel van algoritmen partijen van Niemann geanalyseerd, en kwam tot de conclusie dat een speler van zijn niveau onmogelijk zonder hulp van buitenaf de zetten gedaan kon hebben die hij deed.

Van site gegooid

Niemann was al eerder tegen de lamp gelopen, en heeft toegegeven dat hij in het verleden inderdaad vals heeft gespeeld. Dit zou zijn geweest toen hij 12 en 16 jaar oud was, en nooit in partijen waarbij prijzengeld te verdienen was, en ook nooit in ‘echte’ partijen achter het bord.

Uit het rapport van Chess.com blijkt nu echter dat ook partijen uit 2020 als verdacht zijn aangemerkt, en dat hij vermoedelijk ook hulp kreeg van schaakcomputers in partijen waarbij geld te verdienen was. Sinds 8 september van dit jaar is Niemann van de site gegooid.

De rel rond Niemann ontstond begin september toen wereldkampioen Magnus Carlsen tijdens een toernooi in Saint Louis onverwacht verloor tegen de Amerikaan. Hierop trok Carlsen zich terug uit het toernooi, en plaatste hij een cryptische tweet waarbij hij hintte op vals spel van Niemann.

Twee weken later troffen de schakers elkaar opnieuw in een online toernooi, waarbij Carlsen na één zet gedaan te hebben uit protest opgaf. Vervolgens kwam Carlsen met een statement waarin hij, zonder daarbij hard bewijs te leveren, Niemann beschuldigde van valsspelen.

Stormachtige stijging

In het rapport van Chess.com wordt geen direct bewijs geleverd van valsspelen in ‘echte’ partijen. De gewraakte partij tegen Carlsen is weliswaar bijzonder (Niemann deed enkele zeer uitzonderlijke zetten) maar duidt niet direct op valsspelen. Wel stelt het rapport dat het vreemd was dat Niemann na afloop, toen hij de partij nabesprak, geen idee leek te hebben van de zetten die hij had gedaan.

Ook wordt de stormachtige stijging van Niemanns rating als verdacht aangemerkt. Hoewel Niemann, die op dit moment 40ste van de wereld is, te boek staat als een getalenteerd schaker, is de ontwikkeling die hij de afgelopen jaren doormaakte zeer opvallend. Geen enkele speler steeg ooit zo snel in niveau.

Het uitgelekte rapport van Chess.com staat los van het onderzoek dat de internationale schaakbond Fide vorige maand aankondigde naar het vermeende vals spel van Niemann. En hoewel de Amerikaan niet meer welkom is op Chess.com, is hij dan ook nog niet officieel geschorst.