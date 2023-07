Net geen tweede Nederlandse ritzege in Tour de France: Pascal Eenkhoorn nipt geklopt door Kasper Asgreen

Kasper Asgreen wint, Pascal Eenkhoorn (rechts) grijpt net mis. Beeld AFP

Eenkhoorn kwam als tweede over de finish van de 185 kilometer lange achttiende etappe van de Tour de France. Het peloton met Jasper Philipsen eindigde op luttele seconden.

Voor de sprinters was het alweer even geleden dat ze in deze editie van de Tour in actie mochten komen. De etappes stonden lang niet in het teken van rijden om de winst. Het was vooral overleven. Dat lukte bijna iedereen wel, alleen Caleb Ewan, Phil Bauhaus en Fabio Jakobsen waren er niet meer bij. Mark Cavendish had al eerder opgegeven.



De achttiende rit met start in Moûtiers verliep lang volgens sprinttraditie: een kopgroep van drie man reed weg en het peloton gaf ze niet heel veel ruimte. Jonas Abrahamsen (Uno-X), Victor Campenaerts (Lotto Dstny) en Kasper Asgreen (Soudal Quick-Step) kozen voor het avontuur en reden maximaal een voorsprong van twee minuten bijeen. In de laatste zestig kilometer kregen ze gezelschap van Pascal Eenkhoorn.

Peloton misrekent zich

Het peloton had de grootste moeite om de vier leiders terug te halen. Het leek ze in de slotfase dan toch te lukken. Met een voorsprong van slechts vijf seconden begonnen de vier leiders aan de slotkilometer. Campenaerts offerde zich op voor Eenkhoorn en trok de sprint aan, maar toen viel de groep toch stil en keken ze even naar elkaar. Het peloton kwam echter niet meer in de buurt. Asgreen ging zijn sprint aan en won in Bourg-en-Bresse nipt voor Eenkhoorn, die net niet voor de tweede Nederlandse etappezege zorgde. Abrahamsen werd derde, Philipsen won de sprint van het peloton.

“Als je in zo'n positie zit wil je gewoon winnen. Wat Campenaerts voor mij doet, zonder overleg: hij gaat gewoon vol tot de laatste 300 meter. Het was een lastige aankomst. Ik zat perfect in zijn wiel, maar kwam er niet overheen. Dan wint de sterkste,” aldus Eenkhoorn bij de NOS. De renner van Lotto Dstny werd vorig jaar Nederlands kampioen en rijdt zijn eerste Tour de France.

In het algemeen klassement verandert er weinig. Jonas Vingegaard blijft stevig in het geel met 7.35 minuten voorsprong op Tadej Pogacar. Vrijdag wacht een heuveletappe, zaterdag gevolgd door de laatste bergrit. Zondag eindigt de Ronde van Frankrijk met een vlakke etappe over de Champs-Élysées.