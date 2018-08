Neres op laatste avond voor cruciaal duel getest

"Het is een belangrijke wedstrijd, maar we willen niet dat hij er straks zes maanden uit ligt,"zei de coach van Ajax. "Hij moet helemaal pijnvrij zijn om te kunnen spelen."



Ten Hag wil eerst afwachten hoe Neres reageert op zijn inspanningen tijdens de laatste training van maandagavond voor de return in de play-offs van de voorronden van de Champions League. 'En daarna gaan we een beslissing over hem nemen", zei hij.



Ten Hag wil ook niet vertellen hoe hij de geschorste Nicolás Tagliafico gaat vervangen. Daley Blind lijkt een belangrijke kandidaat. Frenkie de Jong zou dan naast Matthijs de Ligt in het centrum van de defensie komen te spelen. Een andere mogelijkheid is dat Maximilian Wöber als linksback start. "Ik vertel morgen de opstelling aan mijn spelers. Daarna zien jullie het wel."



Ajax verdedigt dinsdag een voorsprong van 3-1. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de groepsfase van de Champions League.