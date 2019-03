Neres beslist voetbalgevecht met late treffer

Ajax heeft de spanning in de kampioensrace weer helemaal teruggebracht. De nummer twee van de eredivisie knokte zich met tien man vanaf een gelijke stand naar een zege op koploper PSV (3-1) en verkleinde de achterstand tot twee punten.



Wie Ajax en PSV in de eerste helft zag voetballen in de volle Johan Cruijff ArenA, snapte niet meteen waarom de bezoekers uit Eindhoven een voorsprong van vijf punten op de ranglijst koesterden. De thuisclub voetbalde zo veel makkelijker en viel aan met veel snelheid en variatie. PSV trok zich veelal terug op eigen helft en kwam nauwelijks aan counteren toe omdat het de bal veel te snel weer inleverde. De bezoekers kwamen tot aan de rust tot geen enkele doelpoging.



Trainer Mark van Bommel liet zijn ploeg aftrappen zonder het creatieve talent Mohammed Ihattaren. Hij had ook geen plaats voor Gastón Pereiro, die zich juist in wedstrijden tegen Ajax vaak lekker voelt. De coach van PSV koos wel voor Jorrit Hendrix en Michal Sadílek, de Tsjech die Frenkie de Jong zo veel mogelijk voor de voeten moest lopen.



Die strijdwijze pakte aanvankelijk verkeerd uit, al kwam Ajax ook niet tot uitgespeelde kansen. Het elftal van trainer Erik ten Hag dankte de openingstreffer aan een misverstand in de defensie van de koploper uit Eindhoven. Hakim Ziyech probeerde in de 21ste minuut Dusan Tadic te bereiken, maar zag Daniel Schwaab de bal achter zijn weifelende keeper Jeroen Zoet in eigen doel werken: 1-0.



PSV kwam na rust iets beter onder de druk van de kwartfinalist in de Champions League uit en was dichtbij de gelijkmaker toen Hirving Lozano van dichtbij op doelman André Onana stuitte. Even later kregen de bezoekers hulp uit onverwachte hoek. Noussair Mazraoui schopte rond de middenlijn Angeliño tegen het hoofd en kreeg na tussenkomst van de videoscheidsrechter terecht een rode kaart.



Nog geen minuut later verkeek Onana zich op een voorzet van diezelfde Angeliño en bezorgde Luuk de Jong zijn ploeg met een rake kopbal een fraaie uitgangspositie: 1-1. PSV had het duel tien minuten in handen, totdat Schwaab in de 72e minuut het standbeen van David Neres licht raakte. Arbiter Björn Kuipers zag het niet, maar gaf op advies van de videoscheidsrechter alsnog een strafschop die Tadic feilloos benutte: 2-1. Ver in blessuretijd tekende Neres ook nog voor de 3-1.