Neemt Serena Williams afscheid van haar leven als tennisprof?

Williams won in haar carrière 23 grandslamtitels. Maandag won ze haar eerste wedstrijd in ruim een jaar tijd. De tennisster kwam vanwege een blessure lange tijd niet in actie.

“Er komt een tijd in het leven dat we moeten besluiten om een andere richting in te slaan,” zei Williams in een post op Instagram. “Het tijdstip is altijd moeilijk als je zoveel van iets houdt. En wat hou ik van tennis. Maar nu is het aftellen begonnen. Ik moet me focussen op het moederschap, mijn spirituele doelen en eindelijk een andere Serena ontdekken.” Ze wil ook meer tijd besteden aan haar organisatie Serena Ventures, waarmee ze kansarmen in de samenleving steunt.

Moederschap

Williams werd in 2017 moeder van een dochter en wil haar gezin uitbreiden. “Maar ik wil zeker niet opnieuw zwanger zijn als professioneel sporter. Ik vind het oneerlijk. Als ik een man was, zou ik blijven spelen en winnen terwijl mijn vrouw het fysieke werk doet van het uitbreiden van ons gezin. Misschien zou ik dan meer als Tom Brady zijn.” Die succesvolle American footballspeler is op zijn 45ste nog altijd actief.

Williams doet nu in Toronto mee aan een WTA-toernooi ter voorbereiding op de US Open, het toernooi dat ze in 1999 voor het eerst op haar naam schreef. Ze won in 2017 op de Australian Open voor het laatst een grandslamtoernooi. De Australische Margaret Court is met 24 grandslamtitels recordhouder.

“Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik dat record niet wil,” zegt Williams. “Maar ik denk er niet elke dag aan. Als ik in een grandslamfinale sta, dan denk ik aan dat record. Misschien heb ik er wel te veel aan gedacht en heeft dat me niet geholpen.”

Williams won ook veertien grandslamtitels in het dubbelspel met haar oudere zus Venus. Op de Olympische Spelen won ze vier keer goud, drie keer in het dubbelspel en een keer in het enkelspel.