Nederlandse weelde na drie dagen Ronde van Italië in Hongarije

Mathieu van der Poel tijdens de tijdrit in de tweede etappe van de Giro. Beeld ATTILA KISBENEDEK/AFP

De leider, de nummer 3, de nummer 5 en de nummer 8. Na drie dagen Ronde van Italië in Hongarije zijn Nederlandse wielrenners volop vooraan aanwezig in het algemeen klassement. Met fiere rozetruidrager Mathieu van der Poel en nummer 3 van het klassement Tom Dumoulin als de uithangborden. En natuurlijk, het is nog vroeg in de Giro, maar een goed begin geeft wel een goede basis.

Van der Poel is onbetwist de sterkste momenteel, na drie dagen racen. Hij won vrijdag de sprint heuvelop in de openingsrit en werd zaterdag tweede in de tijdrit. Zondag probeerde hij zijn teamgenoot Jakub Mareczko te laten winnen in de massasprint, maar die raakte het wiel kwijt waardoor Mark Cavendish kon winnen. Van der Poel gedijt prima in de leiderstrui, zo zegt hij al drie dagen.

Kelderman verbaast zichzelf

Tom Dumoulin was na zijn tijdrit van zaterdag niet tevreden, maar toch bleef hij bijna alle andere concurrenten voor het klassement voor. Alleen Simon Yates reed 5 seconden sneller. Anderen, zoals Richard Carapaz of Romain Bardet, geven al bijna 20 seconden op Dumoulin toe.

Wilco Kelderman op plek 5 en Bauke Mollema op plek 8 zijn de andere Nederlanders in de top 10. Kelderman kon amper trainen vooraf, onder meer omdat hij hard was gevallen in Luik-Bastenaken-Luik. Hij was verbaasd dat hij zo goed mee kon in de eerste dagen.

Weelde niet te zeer overschatten

Dat zoveel Nederlanders goed presteren, is niet vreemd. In deze Giro doen liefst zeventien Nederlanders mee. Dat is het grootste aantal in een grote ronde sinds de Tour de France van 2015. Naast de grote namen zijn dat ook renners als Thymen Arensman, het grote talent van Team DSM. Jumbo-Visma rijdt naast Dumoulin met vijf andere Nederlanders: Jos van Emden, Sam Oomen, Koen Bouwman, Gijs Leemreize en Pascal Eenkhoorn.

Aan de ene kant is het goed nieuws dat zoveel Nederlanders meedoen én een belangrijke rol spelen. Het geeft aan dat een brede groep actief mee kan doen op het hoogste niveau, in meerdere teams. Want ook Ramon Sinkeldam (Groupama-FDJ), Julius van den Berg (EF Education-Easypost) en Wesley Kreder (Cofidis) rijden in Italië. En dan doen sprinters als Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen nog niet eens mee.

Aan de andere kant moet de weelde ook niet te zeer worden overschat. Deelname aan de Giro betekent ook dat de meeste renners niet in de Tour de France rijden, de belangrijkste wedstrijd van het jaar. Daar waar de echte toprenners worden opgesteld. Zo rijdt Jumbo-Visma daar hoogstwaarschijnlijk alleen met Steven Kruijswijk in de ploeg, die met Primoz Roglic voor de winst wil gaan.

Dat gegeven is deels conjunctuur. In sommige jaren is er veel Nederlandse deelname in de Tour, in andere minder. Maar Jumbo-Visma maakt wel bewust keuzes om rondom Roglic de beste ploeg te vormen. En daar hoort momenteel geen Nederlander bij.

Finish op de Etna

Is het dan een ‘B-garnituur’ in de Giro? Dat zeker niet, al is het wel eenvoudiger om renners ervaring op te laten doen in de Giro dan in de Tour. Bovendien hebben de Nederlandse renners het niveau om in het huidige veld succes te behalen. Dat laten de resultaten van de afgelopen dagen zien.

En tot slot hebben meerdere renners ook eigen redenen om de Tour te laten schieten. Tom Dumoulin wil bij zijn rentree in een grote ronde de hectiek juist vermijden. Wout Poels wordt in juni vader en in die planning is de Tour niet handig. Aan de andere kant: verschillende renners rijden zowel de Giro als de Tour, bijvoorbeeld Van der Poel en Mollema.

De Nederlandse renners hebben in ieder geval kansen in Italië. Van der Poel wil nog meer ritzeges, evenals Mollema. Kelderman en Dumoulin zullen zich in het klassement proberen te handhaven. De Giro gaat dinsdag verder in Sicilië, nadat de teams maandag vanuit Hongarije naar het zuiden van Italië zijn gevlogen. De finish van dinsdag? Bovenop de Etna.