Nederlandse voetbalvrouwen verslaan IJsland in 93ste minuut en gaan naar WK 2023

De ploeg van de nieuwe bondscoach Andries Jonker, de opvolger van de na het teleurstellend verlopen EK ontslagen Mark Parsons, ontsnapte zo aan een omslachtige route naar het WK via mogelijk zelfs twee play-offs. Dankzij de treffer in de blessuretijd heeft Jonker nu bijna een jaar de tijd om zijn ploeg voor te bereiden op het toernooi aan de andere kant van de wereld, in Australië en Nieuw-Zeeland.

Kansen onbenut

Oranje liet in stadion Galgenwaard een groot aantal kansen onbenut. Voor rust belandde de bal drie keer op de lat, in de tweede helft raakte Oranje ook nog een keer de paal. IJsland verdedigde massaal en gedisciplineerd. De ploeg kreeg in de voorgaande zevende WK-kwalificatiewedstrijden slechts twee doelpunten tegen, allebei in het thuisduel met Oranje in Reykjavik (0-2).

Omdat IJsland de andere zes wedstrijden won en de Nederlandse voetbalvrouwen twee keer gelijk speelden, tegen Tsjechië, gingen de voetbalsters van het eiland als koploper de laatste speelronde in. Keepster Daphne van Domselaar, de nieuwe nummer 1 onder de lat na het afscheid van Sari van Veenendaal, kreeg amper wat te doen. Grote delen van de wedstrijd stond ze ver buiten haar strafschopgebied toe te kijken hoe haar ploeggenotes aan de andere kant van het veld gaatjes probeerden te vinden in de IJslandse defensie.

Kansen kreeg Oranje genoeg, maar de lat, de keepster en soms een slordige afwerking zorgden ervoor dat het heel lang spannend bleef en zelfs deelname aan de play-offs dreigde.

Jonker bracht na 65 minuten met Esmee Brugts en Fenna Kalma twee verse aanvalsters in het veld. Brugts leidde in de extra tijd met haar voorzet de bevrijdende treffer in, die Oranje een ticket naar Australië en Nieuw-Zeeland opleverde.

Bij het laatste WK in 2019 haalden de Nederlandse voetbalsters de finale, waarin ze met 2-0 verloren van de Verenigde Staten. Op het EK van afgelopen zomer bleef Oranje steken in de kwartfinales.

