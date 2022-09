Nederlandse tennissers tanken bij op Zandvoort en bij Go Ahead Eagles: ‘Ik was tennismoe’

Matwé Middelkoop bij de training voor de Davis Cup Finals in Glasgow. De Nederlandse equipe neemt het in de groepsfase op tegen de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Kazachstan. Beeld ANP

“Word ik nu opgesteld?,” vraagt Matwé Middelkoop aan captain Paul Haarhuis, als hij het laatste punt van de training heeft gewonnen. Voor de goede orde: het ging om een enkelspel en dus is het een grap van de dubbelspeler, die wel zeker weet dat hij het formulier gaat halen op zijn specialisme. Maar het tekent de sfeer bij de open training van de Davis Cup-ploeg op het nationaal tenniscentrum in Amstelveen. Er wordt hard gewerkt en veel gelachen, eigenlijk het gebruikelijke recept als Nederlandse tennissers samenkomen voor een landenwedstrijd.

In Glasgow speelt de ploeg komende week de ‘Finals’, wat goed beschouwd een halve finale is. In een poule met Kazachstan, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten plaatsen de twee beste landen zich voor de echte finaleweek in november. Nog niet zo lang geleden leek dat voor Nederland een te ambitieus streven, maar er is veel gebeurd sinds vorig jaar deze tijd.

Twee enkelspelers stootten door goede prestaties de top 50 binnen, Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor. Tim van Rijthoven won het grastoernooi van Rosmalen, stuntte daarna op Wimbledon en schurkt tegen de top 100 aan. En in het dubbelspel had Haarhuis de ‘luxe’ om te kunnen kiezen tussen drie wereldtoppers, waarbij Jean-Julien ­Rojer het aflegde tegen Middelkoop en Wesley Koolhof.

Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor bij de training voor de Davis Cup Finals in Glasgow.

Toch keerde een aantal spelers te vroeg en in mineur terug uit New York, waar de US Open nog bezig is. Van de Zandschulp, die een kwartfinaleplek van vorig jaar verdedigde, was niet in vorm en verloor in de tweede ronde. Griekspoor speelde ‘zijn slechtste wedstrijd ooit’ en ging direct onderuit. Van Rijthoven ontsnapte miraculeus in de eerste ronde, speelde goed in de tweede ronde tegen de uiteindelijke halvefinalist Casper Ruud, maar baalde dat hij kansen had gemist de Noor te verslaan. En Middelkoop kwam zowel in de dubbel als de gemengd dubbel niet verder dan één partij.

De zinnen verzetten

Dus bleven de rackets even in de tas, de eerste dagen terug in Nederland. “Ik was tennismoe,” zegt Van de Zandschulp, die ruim vijf weken in de Verenigde Staten verbleef. “Eigenlijk voor het eerst op deze manier. Ik heb dit jaar te veel gespeeld, weet ik nu. Als ik ga trainen om het trainen, of een toernooi speel dat ik eigenlijk helemaal niet wil spelen, weet je al dat het niet goed zal gaan. Tennis is ook mijn werk, iedereen heeft weleens een dag geen zin, maar ik moet fysiek en in mijn hoofd wel fris zijn en dat was ik niet meer.”

Na een dag of vijf, zes zonder tennis ging hij woensdag weer met zin de baan op. “Even de gedachte van tennis af halen, heeft gewerkt. Ik ben zaterdag bij Go Ahead Eagles-Feyenoord geweest.”

Griekspoor en Van Rijthoven bezochten de Formule 1 in Zandvoort. “Daar kreeg ik wel energie van,” zegt Van Rijthoven, sinds anderhalf jaar autosportfan. “Heel vet om te zien wat een passie Max Verstappen, de grootste sportman van Nederland, losmaakt.” De Brabander noemde zichzelf de ‘derde man’ van het Davis Cup-team. “Ik ga mee om aan te moedigen en sta paraat als ik nodig ben.” Terwijl hij in New York, samen met Gijs Brouwer, toch de beste indruk maakte. “Maar qua ranking is het een feit dat ik niet opgesteld hoor te worden. Als het wel gebeurt, hoor je me natuurlijk niet klagen.”

Tim van Rijthoven bij de training voor de Davis Cup Finals in Glasgow.

Federer

Van Rijthoven speelde in 2015 en 2016 alleen een zogenoemde ‘dead rubber’ in de Davis Cup, partijen die er voor de winst van de ontmoeting niet meer toededen. “Maar zo voelde het voor mij toen niet. Ik weet nog dat tegen Zwitserland Roger Federer en Stan Wawrinka op de tribune zaten. Dat maakte echt wel indruk. Het is speciaal om nu weer bij het team te zitten.”

Captain Haarhuis hoopt dat zijn spelers het hem de komende dagen zo moeilijk mogelijk maken, qua opstelling. “We staan er goed voor. Het zal zwaar worden, maar we hebben tegen elk team kans.”