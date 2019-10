Nederlandse sprinters gediskwalificeerd op WK atletiek

Churandy Martina en Hensley Paulina in Doha. Beeld ANP

Nederlands kampioen 100 meter Paulina nam het stokje buiten het wisselvak over van Burnet. Het team, met Joris van Gool als startloper en routinier Churandy Martina als vierde en laatste loper, was als zesde gefinisht en noteerde een tijd van 37,80 seconden.

Dat zou met een geldige wissel opnieuw een aanscherping van het Nederlands record zijn geweest. In de series waren de estafettemannen met 37,91 al sneller dan ooit.

Paulina was duidelijk. “We wilden voor een medaille gaan, dus moesten we risico nemen. De wissel was scherp, iets te scherp bleek achteraf. Het duurde net even te lang voordat ik het stokje kreeg van Taymir.”