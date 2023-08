Nederlandse hockeyers winnen EK op karakter

Duco Telgenkamp (nr. 51) in actie in de finale tegen Engeland. Beeld FRIEDEMANN VOGEL/ANP

Terwijl de hagelstenen op het dak van de kleedkamer kletteren en het pal boven het stadion stevig onweert, doet Duco Telgenkamp in de rust van de EK-finale even zijn ogen dicht. Hij zit vol adrenaline en suikers, maar is toch in staat om even een powernap te doen. “Ik lag daar heerlijk,” vertelt hij na afloop. “Je moet toch even opladen voor de tweede helft.”

Als die zeven minuten onderweg is, doet hij wat inmiddels een ‘Telgenkampje’ is gaan heten. Loeren op die ene bal en die zonder nadenken in het doel jagen. De counter is om door een ringetje te halen: onderschepping op eigen helft, crosspass over het hele veld, voorzet van Tijmen Reyenga en de vallende Telgenkamp die hem al duikend binnen werkt. Het is de 2-0 tegen Engeland en omdat het uiteindelijk 2-1 wordt, is hij net als vrijdag in de halve finale tegen België de matchwinner. “Maar Baas heeft vandaag onze wedstrijd gered.”

‘Baas’ is de bijnaam van doelman Maurits Visser. Die houdt bij een 2-1 stand na een reeks onnavolgbare en dubieuze beslissingen van de scheidsrechter en de VAR tot twee keer toe een Engelse strafbal tegen. Hij voorkomt daarmee shoot-outs, stelt de Europese titel veilig en verzekert Nederland van een startbewijs voor de Olympische Spelen van Parijs. Een lange, stressvolle winter met een kwalificatietoernooi wordt daarmee voorkomen.

Tikitakahockey

Oranje won het EK op karakter. Bondscoach Jeroen Delmee heeft sinds zijn aanstelling eind 2021 een vechtploeg gecreëerd. Typerend zijn de momenten dat zijn spelers in de finale duidelijk hoor- en zichtbaar juichen als ze een gevaarlijke Engelse aanval onschadelijk maken. Tikitakahockey is niet per se verboden, maar Delmee hecht meer waarde aan goed verdedigen en ballen veroveren. Voorin staan vervolgens een paar scherpe middenvelders en aanvallers klaar om, zoals hij dat noemt, ballen binnen te beuken.

Telgenkamp bijvoorbeeld, net 21 jaar geworden. Vóór het toernooi een grote onbekende, een week later topscorer en talent van het EK en definitief doorgebroken in Oranje. “Als ik aansta, weet ik dat ik dit kan,” zegt hij met het goud om zijn nek. En hij staat vaak aan.

Een dag voor de wedstrijd begint hij al met visualiseren en bestudeert hij, alleen en op eigen initiatief, beelden van de verdedigers van de tegenstander. “Ik wil in de juiste mindset komen. Een leeg hoofd, dat werkt voor mij niet, heb ik geleerd. Ik wil bijvoorbeeld weten waar de ruimte ligt. Als het er dan op aankomt en ik krijg daar de bal, vertrouw ik op mijn intuïtie.”

Bravoure

Die passie en bravoure, ook bij een hoop andere spelers, maakten in Mönchengladbach het verschil. “Dit is pas het begin,” zegt Telgenkamp, de nummer 51 van Oranje. “Ik heb een ander rugnummer in mijn hoofd voor de toekomst. Maar dat hou ik nog even geheim. Ik ben erdoor geobsedeerd de beste versie van mezelf te creëren.”

Dat geldt voor alle achttien internationals, zegt bondscoach Delmee. De man die als speler alle prijzen won, zit nu in de dug-out met zijn pet in zijn handen te snikken. “Dit is wat sport zo mooi maakt en waarom ik coach ben geworden. De laatste drie maanden zijn assistent-coach Eric Verboom en ik bijna 24 uur per dag met dit toernooi bezig geweest.”

Opnieuw met een trillende stem: “Als je wat hebt meegemaakt in het leven, word je soms emotioneler. Maar die jongens verdienen dit enorm. Ze vreten topsport, ze vreten de lifestyle die erbij hoort. Ze kunnen lelijk winnen. En ze gaan naar Parijs.”