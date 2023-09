Nederlands elftal vol vertrouwen naar Dublin: strijdplan tegen Ieren ligt klaar

Bondscoach Ronald Koeman tijdens een training van het Nederlands elftal in Zeist, vrijdag. Oranje bereidt zich voor op de EK-kwalificatie wedstrijd tegen Ierland zondagavond. Beeld Olaf Kraak/ANP

Letterlijk scheen de zon al wel vaker in de tweede ambtstermijn van Ronald Koeman, maar deze vrijdagmiddag schijnt die voor het eerst ook in figuurlijke zin. Terwijl de laatste spelers met bezwete koppen van het veld aflopen na de training, vertelt de bondscoach over Frenkie Veerman, de pasgeboren zoon van Joey Veerman. “Vannacht om half vier geboren. Volgens mij gaat alles goed,” zegt Koeman. “Joey had me in de uren voor de aftrap al verteld dat het eraan zat te komen. Maar hij wilde ’s avonds nog graag meedoen. De bevalling was in Eindhoven, dus na de wedstrijd was hij er snel bij.”

De kersverse vader sluit zaterdagochtend weer aan bij de groep, die op weg gaat naar Dublin. Daar wacht morgen in en tegen Ierland de tweede klus van deze week. Donderdagavond werd in Eindhoven Griekenland met 3-0 geklopt, een stand die al na 38 minuten was bereikt.

Het belooft zondag opnieuw een avond met opwinding te worden. Want de Ieren strijden voor hun laatste kans. Ze hebben na vier wedstrijden pas drie punten. Donderdagavond speelden ze gelijktijdig met Oranje. Ze verloren met 2-0 van Frankrijk in Parijs.

“We zullen nu de wedstrijd van ons leven moeten gaan spelen,” keek bondscoach Stephen Kenny na afloop alvast vooruit. “Nederland verslaat Griekenland en dat betekent dat als wij zondag Nederland verslaan, drie ploegen op gelijke hoogte staan. Ronald Koeman heeft kwaliteitsspelers in zijn elftal, maar wij hebben drie van onze laatste vier wedstrijden thuis gewonnen. En negen keer gescoord. Wedstrijden in Aviva zijn anders voor ons.”

Grote teleurstelling

Aviva staat voor Aviva Stadium in Dublin. Het morgen met 50.000 toeschouwers uitverkochte stadion is de opvolger van het legendarische Lansdowne Road. Die Ieren voetbalden daar tot aan de sloop van het monument in 2007. Onder meer ook een aantal keer tegen Oranje. Zoals in augustus 2006, toen Klaas-Jan Huntelaar debuteerde met twee goals. In 2016 werd er al eens gespeeld in Aviva. 1-1 werd het toen, met op de bank bij Oranje een viertal trainers over wie een fraaie quizvraag te maken valt. Dick Advocaat, Danny Blind, Marco van Basten en Ruud van Nistelrooij vormden samen de staf. Maar wie van hen was bondscoach? (Antwoord: Blind.)

Die potjes in 2006 en 2016 waren allebei vriendschappelijk. Voor de laatste clash in een échte wedstrijd moeten we verder terug. Naar 2001 en de beruchte pot waarin Jason McAteer Oranje kansloos maakte voor het WK van 2002 in Zuid-Korea en Japan. De bondscoach toen? Louis van Gaal. In Dublin beleefde hij toen een van de grootste teleurstellingen uit zijn loopbaan.

Het is inmiddels lang geleden. Veel van de huidige Oranje-internationals waren nog kleuters, een aantal zelfs nog niet geboren. Quilindschy Hartman is van november 2001. Ian Maatsen van 2002 en Xavi Simons van april 2003.

Strijdplan

Het Ierse elftal van nu mist morgen zijn belangrijkste aanvaller. Evan Ferguson, ook pas 18 jaar, is geblesseerd. Bij Oranje is alleen Nathan Aké niet klachtenvrij. “Nathan ging tegen Griekenland uit voorzorg naar de kant,” aldus Koeman. “Hij denkt zelf dat het wel lukt.” Of de Ieren voor hun wedstrijd van de laatste kans nog een tactische truc gaan uithalen, is afwachten. Het strijdplan van Koeman staat vast.

“We hebben tegen Griekenland bewust ergens voor gekozen. En op dat pad gaan we door,” herhaalt hij deze vrijdag zijn woorden van donderdagnacht. “Hoe we speelden, dat was de keuze die ik móest maken als je zoveel en zo makkelijk goals tegen krijgt. Dat mensen daar dan wat van vinden, dat neem ik voor lief. Ik grijp liever in dan dat ik verder onheil ga afwachten.”

Tegen Griekenland speelde Oranje met drie centrumverdedigers en twee vleugelbacks. Of Koeman zich in eerste instantie had vergist in de kwaliteiten van spelers? “Misschien wel. Ik dacht dat het mogelijk moest zijn om in 4-3-3 meer druk te zetten dan Oranje in sommige WK-wedstrijden deed. Maar ik heb het niet teruggezien. Donderdag zag ik het wél. Het druk zetten, het vooruit verdedigen, het was prima verzorgd.”