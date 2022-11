Nederlands elftal ontmoet stadionbouwers in Doha: ‘Het enthousiasme was enorm’

Virgil van Dijk en Louis van Gaal met stadionbouwers. Beeld ANP

Virgil van Dijk had de twintig stadionbouwers liever achter de schermen ontmoet, zei hij eerlijk, buiten het zicht van de gretig draaiende camera’s in Doha. ‘Ik snap hoe het werkt, maar dan voelt het toch wat persoonlijker en oprechter,’ zei de aanvoerder donderdagavond, na een uitgebreide ontmoeting met een groep arbeidsmigranten uit onder andere India, Nepal, Kameroen en Ghana. Louis van Gaal noemde het evenementje al gekunsteld. “Maar het is ook belangrijk dat we aandacht vragen,” aldus de bondscoach.

Oranje ontmoette de groep op het trainingsveld van het grote universiteitscomplex in Qatar, formeel met toestemming van voetbalbond Fifa. Er werden handtekeningen uitgedeeld en uitbundige high fives gegeven. Tijdens de onderlinge partijtjes schalde de lach over het veld. De meeste arbeiders waren dolenthousiast, en stonden soms letterlijk te stuiteren van opwinding.

“Het enthousiasme was enorm,” aldus Van Dijk. “Het was misschien iets heel simpels, maar het voelt heel goed dat we deze mensen een speciale dag hebben bezorgd.”

Duizenden doden

De thematiek rondom de situatie van arbeidsmigranten in Qatar ligt al jaren gevoelig. Bij de aanleg van stadions, wegen en hotels werkten honderdduizenden mensen uit landen als Nepal, India en Bangladesh, vaak onder erbarmelijke omstandigheden. Er vielen veel doden, volgens mensenrechtenorganisaties duizenden, al is het exacte aantal sterfgevallen onduidelijk.

“Wij zijn natuurlijk niet doof en blind voor deze thematiek,” aldus Van Dijk. “Daarom wilden we iets doen: de mensen ontmoeten om wie het echt gaat.”

Aandacht vragen

Het Nederlands elftal hoort daarmee bij de zeldzame WK-deelnemers die tijdens het toernooi aandacht vragen voor de arbeidsomstandigheden van miljoenen migranten in Qatar. Eerder brachten de spelers van Australië al een speciale videoboodschap naar buiten over het thema, terwijl Denemarken besloot in speciale shirts te spelen, zonder zichtbare reclame of logo’s, waaronder een geheel zwart shirt.

Engeland, Amerika en Canada planden eveneens een ontmoeting met stadionbouwers in Qatar, maar die teams deden of doen dat (deels) achter gesloten deuren. De KNVB besloot bewust de openbaarheid te kiezen: de gehele internationale pers was welkom bij het trainingsveld.



Compensatiefonds

“Ik begrijp best dat er veel mensen zijn die het niet genoeg vinden,” aldus De Jong. “Dat mag ook. Binnen de context van een WK hebben we proberen te doen wat we konden, in samenspraak met de spelers.”

De KNVB tracht zich nog altijd sterk te maken voor een groot compensatiefonds vanuit de FIFA, samen met de groep van andere Europese landen, en onder andere Canada, Australië en de Verenigde Staten. Of dat lukt, is de vraag. De Jong: “Er zijn 211 aangesloten Fifa-landen. We vormen helaas een minderheid - en het is nog maar de vraag of we zaterdag ons zegje kunnen doen bij de grote summit, een traditioneel congres voor ieder WK. Maar we blijven het proberen.”