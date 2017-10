Nederlands elftal mist na het EK ook het WK in Rusland

Oranje wist Zweden wel te verslaan in de ArenA, maar de benodigde zege met minimaal zeven doelpunten verschil bleef uit (2-0).



Arjen Robben maakte voor rust beide doelpunten, de eerste uit een strafschop. De aanvoerder speelde zijn 96e en misschien wel laatste interland. Oranje eindigde door de zege in punten gelijk met Zweden.



Het eerste duel tussen beide ploegen in Solna was in 1-1 geëindigd. Voor het Nederlands elftal is het jammer dat in deze WK-kwalificatie niet het onderlinge resultaat, maar het doelsaldo de doorslag geeft bij een gelijke stand.



Oranje was in beide duels veel sterker dan Zweden, dat er wel weer lustig op los scoorde tegen Luxemburg en Wit-Rusland. Het Nederlands elftal wist zich ook al niet te kwalificeren voor het laatste EK in Frankrijk.



Zie ook: Een gebrek aan kwaliteit en een beetje geluk